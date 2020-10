Arce torna a portar el partit d'Evo Morales al poder a Bolívia

Un any després de ser desallotjat del poder, el Moviment Al Socialisme (MAS) d'Evo Morales tornarà a governar a Bolívia, ara de la mà de qui va ser el seu ministre d'Economia, Luis Arce, flamant guanyador de les eleccions de diumenge, després que el seu principal rival, l'expresident Carlos Mesa, hagi acceptat la seva derrota tot i que encara no es coneix el resultat oficial.

Els sondejos a peu d'urna concedeixen al MAS una àmplia victòria amb més del 50 per cent dels vots, situant Comunidad Ciudadana (CC), el partit de Mesa, amb poc més del 30 per cent. La tercera força seria Creemos, de Luis Fernando Camacho, amb aproximadament el 14 per cent.

No obstant això, les primeres dades oficials del recompte no concorden amb aquest resultat. Amb una mica més del 18,15 per cent de les actes escrutades a escala estatal, segons l'Òrgan Electoral Plurinacional (OEP), CC se situa al capdavant amb el 44,46 per cent, mentre que el MAS tindria el 34,67 per cent i Creemos, el 18,9 per cent. Malgrat això, Mesa va reconèixer l'«ampli avantatge» aconseguit pel seu rival.