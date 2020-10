Bárcenas demanarà el trasllat de presó per compartir centre amb la seva dona

L'extresorer del PP Luis Bárcenas ha iniciat els tràmits per sol·licitar el trasllat a la presó d'Alcalá Meco, on previsiblement ingressarà en els propers dies la seva dona, Rosalía Iglesias, per complir la condemna de 12 anys i 11 mesos de presó que li ha imposat el Tribunal Suprem després de ratificar la sentència de l'Audiència Nacional pels primers anys d'activitats de la trama Gürtel (1999-2005). Bárcenas està al centre penitenciari de Soto del Real des de maig de 2018, quan la Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional el va condemnar a 33 anys i quatre mesos de presó.