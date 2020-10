Casado menysprea la moció de censura de Vox i no aclareix què votarà el PP

És el debat parlamentari més rellevant des del final de l'estat d'alarma, però Pablo Casado no vol donar-li importància. El líder del PP ha decidit mostrar-se indiferent davant la moció de censura de Vox, sabedor que és una iniciativa que va contra Pedro Sánchez però també contra ell. Considera que així, rebaixant la transcendència de la iniciativa, no l'afectarà tant, encara que el misteri que manté (no ha revelat encara si ordenarà al seu partit abstenir-se o votar «no») porta just al contrari.

Casado va menysprear la moció de Santiago Abascal, el seu competidor a la dreta. Malgrat les reiterades preguntes dels periodistes en una roda de premsa, el dirigent conservador no va voler aclarir si optaran per rebutjar directament la moció o s'abstindran. En l'equip del president del PP estan sospesant pros i contres i, sobretot, volen veure amb quin to els parla Abascal. Fins a quin punt s'acarnissa amb els escàndols de corrupció que segueixen afectant el partit i també aquesta tebior que atribueixen a la «dreta covarda» del PP. Si s'«excedeix», expliquen diversos diputats, és probable que acabi donant-li un «no». L'abstenció la pot argumentar en el fet que no vol Sánchez, però tampoc Abascal, i en l'hemeroteca: el PSOE va optar per aquesta solució intermèdia quan Pablo Iglesias va presentar la moció (també fallida amb antelació) a Mariano Rajoy.

Casado va qualificar la moció de «maniobra parlamentària» i va assegurar que no li «importa gens» ni a ell ni a «ningú», perquè està «condemnada al fracàs». «No perdré el temps en qüestions menors», va respondre una altra de les vegades. Vox, efectivament, no podrà tirar endavant la seva iniciativa perquè només té 52 parlamentaris i tot apunta que no n'aconseguirà cap més tret que algun diputat del PP es desmarqui.



No dona llibertat de vot

La votació en aquest debat, que s'iniciarà demà a les nou del matí, es fa d'un en un i de viva veu. En aquest cas, per la COVID-19, l'hemicicle estarà mig buit i molts votaran també per via telemàtica. Casado va advertir que no hi ha llibertat de vot, una possibilitat que, segons va recordar, els estatuts del PP només admeten en «qüestions ètiques o morals que posin en qüestió» les «conviccions més profundes». El càstig sol ser una multa.

Segons el partit ultra, quan es voti hi haurà més de 52 «sís» a Abascal. El portaveu del Comitè d'Acció Política de Vox, Jorge Buxadé, va lamentar que el PP estigui encara esperant a veure «per on bufa el vent» per tancar la seva posició.

El PSOE sí que té clar quina resposta hauria de donar Casado a Abascal: el secretari general, José Luis Ábalos, va argumentar el «no» en la necessitat d'allunyar-se del «feixisme» i no ser «indiferent» davant Vox.

D'altra banda, finalment no només intervindrà Pedro Sánchez a la moció de censura de Vox. També ho farà Pablo Iglesias, el vicepresident segon i líder de Podem. D'aquesta manera, els dos socis de coalició defensaran el Govern davant dels atacs de la ultradreta. Fonts de La Moncloa van confirmar la participació del líder del partit morat durant el debat. Això sí, no van indicar en quin moment prendrà la paraula. Podria fer-ho en la primera jornada o bé fins i tot en la segona, ja que la votació es preveu per al migdia de dijous, encara que tot dependrà de la dinàmica que agafi la sessió. En principi, el càlcul de La Moncloa era que Sánchez intervingués el primer dia, per donar la rèplica al líder de la ultradreta i candidat a la investidura, Santiago Abascal.



Iglesias, dijous

Fonts de l'executiu van explicar que, seguint aquest esquema, el més previsible és que Iglesias pugi dijous a la tribuna. Aquell és el dia en què es preveu que intervingui Casado. D'aquesta manera, l'executiu intentaria robar protagonisme al líder del PP. A les mocions de censura, pot intervenir el president i qualsevol vicepresident o ministre sempre que vulgui i, com sempre passa amb qualsevol ple, sense límit de temps. També Abascal podrà parlar tant com vulgui i contestar el Govern i individualitzadament els grups.