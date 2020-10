La Comunitat de Madrid estudia demanar a Moncloa que declari el toc de queda

El conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, no ha descartat aquest dimarts demanar al govern espanyol que estableixi un toc de queda al seu territori un cop decaigui l'estat d'alarma el pròxim dissabte, però ha apuntat que al seu entendre caldria aplicar-lo "a tot Espanya". Segons Escudero, la Comunitat "no veu amb mals ulls" aquesta opció, però "per això cal tenir una cobertura legal que no té la Comunitat Autònoma i que hauria d'adoptar el govern d'Espanya". "Estem estudiant-ho, perquè no seria una aplicació només a la Comunitat de Madrid, sinó a tot Espanya, i seria una decisió del govern", ha apuntat.

En un esmorzar informatiu telemàtic, Escudero ha abordat la possibilitat del toc de queda com ja s'ha posat en marxa a països com França. "El toc de queda permetria que en determinades hores del dia no hi hagués cap tipus de mobilitat", ha afirmat.

Ha apuntat que aquest dilluns el seu govern, amb la presidenta Isabel Díaz Ayuso al capdavant, va mantenir una reunió amb els consells professionals que els van demanar estudiar aquesta opció.

En tot cas ha recordat que el toc de queda "hauria de tenir una cobertura legal que no té la Comunitat Autònoma" i que "hauria de ser una decisió del govern d'Espanya".

A més, segons Escudero, aquesta "no seria una decisió d'aplicació només a la Comunitat de Madrid, sinó a tot Espanya, i per tant és una decisió del govern".

Ha apuntat que malgrat que la Comunitat s'ha plantejat aquesta opció "a nivell intern" del seu govern, no ho ha parlat encara amb altres CCAA.