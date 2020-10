Espanya tindrà 3,1 milions de dosis de vacunes al desembre

Espanya rebrà més de 31 milions de dosis de la vacuna contra el Covid-19 de la companyia AstraZeneca entre els mesos de desembre i juny de 2021, segons ha informat aquest dimarts el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

El passat 27 d'agost la Comissió Europea va signar amb AstraZeneca, en nom dels països participants, un acord amb obligació de compra que suposa l'adquisició per a Europa de 300 milions de dosis. Ara, el Consell de Ministres ha autoritzat que Espanya compleixi la decisió de l'Europa en matèria de contractes de compra anticipada de vacunes.

Així, a través d'aquest contracte, Espanya rebrà 31.555.469 de dosis, de les quals al desembre se'n rebran 3.155.547 dosis. El preu mitjà de la vacuna és de 2,90 euros per dosis, dels quals 1,12 euros seran a càrrec del Fons ESI, el fons de suport d'emergències de la Comissió Europea, i la resta a càrrec dels estats membres.

Ara bé, aquesta vacuna requereix dues dosis per immunització, per la qual cosa el nombre d'immunitzacions és la meitat de les dosis i el cost total per immunització és de 5,80 euros, dels quals 3,56 euros li correspondran a cada estat membre.

"Pot haver-hi un increment del cost del 20 per cent, sempre que sigui justificat i prèvia auditoria de les autoritats sanitàries europees", ha afegit Illa, per a informar que Espanya realitzarà un desemborsament d'una mica més de 56 milions d'euros i, si es produís l'increment del 20 per cent, el preu top se situaria en els 76 milions.

No obstant això, el ministre de Sanitat ha postil·lat que si la vacuna no superés els assajos clínics, la part que correspon pagar als estats membres no seria abonada a la companyia farmacèutica.

Actualment, la vacuna està sent sotmesa a anàlisis clíniques en fase 3, dues a Regne Unit, un al Brasil i un a Sud-àfrica, i està en un procés de 'revisió oberta' per part de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès).

"Si supera els filtres, si tenim garanties científiques per part dels tècnics que és una vacuna segura i eficaç, i si no hi ha retards en les xifres que figuren en el contracte, al desembre començaríem a rebre les primeres dosis", ha argumentat Illa, per a resoldre assegurant que "no se subministrarà cap vacuna que no superi els requisits de seguretat i eficàcia que ha d'acreditar la EMA i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris".

