El govern espanyol estudia aplicar un toc de queda però apunta que requereix declarar l'estat d'alarma

El govern espanyol estudia aplicar un toc de queda però remarca que per fer-ho caldria declarar l'estat d'alarma. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, no ha descartat recórrer a aquesta opció però ha remarcat que la decisió "no està ni molt menys presa" i abans vol analitzar-ho amb les Comunitats Autònomes. A més, Illa no vol declarar l'estat d'alarma sense comptar prèviament amb el suport suficient al Congrés per tenir l'opció d'allargar la mesura més enllà de 15 dies.

En roda de premsa aquest dimarts després del Consell de Ministres, Illa ha afirmat que caldrà discutir l'àmbit d'aplicació territorial del toc de queda, si ha de ser a tot l'Estat espanyol o per autonomies.

"Pot adoptar-se a tot el territori o només a una part", ha afirmat el ministre de Sanitat. D'altra banda, Illa ha confirmat que l'executiu de Pedro Sánchez no demanarà una pròrroga de l'estat d'alarma que hi ha vigent a Madrid -per confinar perimetralment- i que decau dissabte a la tarda.

Illa ha insistit que abordarà la qüestió del toc de queda amb les CCAA i està a l'espera de veure quines ho demanen. La Comunitat de Madrid ha afirmat aquest matí que valorava demanar al govern espanyol que apliqués la mesura a tot l'Estat espanyol. La Generalitat no tanca la porta a la mesura.

El Ministeri de Sanitat té una reunió prevista amb la Comunitat de Madrid aquesta tarda, dimecres es reunirà amb les CCAA en una interterritorial dedicada a la situació de les universitats amb el ministre Manuel Castells i dijous a les 16 h autonomies i ministre de Sanitat faran una robada ordinària de la interterritorial.

Illa ha reiterat que el toc de queda està en estudi i que no vol tirar-lo endavant sense amplis suports -ha citat el PP així altres grups-. "Siguem una mica seriosos", ha dit. El ministre també ha dit que no planteja establir un comandament únic i que el paper que està adoptant el govern espanyol és de "coordinació".

El ministre de Sanitat ha destacat la importància de prendre mesures per abordar la segona onada, que ja és "una realitat a tot Europa". "Cal estar en guàrdia, en alerta", ha remarcat.

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus