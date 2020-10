Vídeo: Andrea Levy perd els papers durant la comissió de Cultura de l'Ajuntament de Madrid

La delegada de Cultura de l'Ajuntament de Madrid, Andrea Levy, ha perdut els papers durant una comissió de Cultura del consistori realitzada per videoconferència.

Levy, en una intervenció, ha etzibat a la regidora de Més Madrid, Pilar Perea, que li agradava el seu collaret «d'art precolombí» i que «l'única cosa que desitjo és que no li causi mal a les cervicals pel gran que és».

Després d'aquest comentari, el president de la comissió ha cridat a la popular a l'ordre, que es limités a l'ordre del dia «sense necessitat de desqualificacions», al que la regidora de cultura ha contestat si «el senyor de Més Madrid li ha de dir com fer la meva intervenció com a delegada?» i ha continuat arremetent contra el president.

També ha tingut paraules per a la socialista Mar Espinar, a qui li ha dit que "No em puc opcuar de la seva frustració per no ser res ni ningú", i tot seguit ha afegit que "deu ser que li agrado".

A causa de l'actitud de Levy, Més Madrid i el PSOE han elevat una queixa formal a l'alcalde José Luis Martínez-Almeida per «insults i desqualificacions en l'àmbit personal i en la vestimenta».