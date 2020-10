Abascal no declara al Congrés la compra d'un xalet de luxe a Madrid

El president de Vox, Santiago Abascal, no ha actualitzat la seva declaració de béns davant el Congrés tot i haver comprat un xalet per al qual ha hagut d'hipotecar-se per valor de 736.000 euros. Segons Infolibre, el diputat d'extrema dreta va adquirir al juliol una casa de luxe al nord de Madrid capital, a la zona de Pinar del Rey, amb la seva parella, Lidia Bedman. No obstant això, gairebé tres mesos després, encara no ha informat la cambra baixa.

Encara que no ha transcendit el preu final de la finca, que té més de 185 metres quadrats i un jardí 100 més, la parella va haver de subscriure una hipoteca de més de 700.000 euros, de manera que el seu valor seria més gran si haguessin aportat una entrada. La compra es va formalitzar el divendres 23 de juliol, només sis dies abans de que anunciés la moció de censura el debat de la qual comença avui.

La normativa del Congrés obliga que els diputats presentin una nova declaració de béns «quan es produeixi una modificació de les seves circumstàncies», però Abascal encara no ho ha fet tot i que la compra es va realitzar abans de l'estiu.



Casa de luxe

Segons consta en el Registre de la Propietat, l'habitatge que ha comprat el líder de la formació ultradretana s'ubica en una parcel·la de 284 metres quadrats i té dos pisos, amb un total de cinc dormitoris, saló, cuina i dos lavabos. A més, hi ha un garatge que també pot ser utilitzat com a magatzem de més de 30 metres.

El diari digital aporta més detalls sobre el préstec hipotecari d'Abascal i Bedman, que han subscrit per 30 anys i amb el Banc de Sabadell. Com a percepcions netes, l'única declaració de béns coneguda d'Abascal estableix que el 2018 va guanyar 55.148,54 euros: procedien de forma íntegra de Vox. Des de 2019, després de la seva irrupció al Parlament, els seus ingressos s'han multiplicat.