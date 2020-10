Espanya té 13.873 nous positius per coronavirus i suma 218 morts més

Les comunitats autònomes van notificar ahir al Ministeri de Sanitat 13.873 casos de covid-19, 5.314 en 24 hores, la qual cosa suposa un empitjorament pel que fa als 3.750 de dilluns. La xifra global de contagis a Espanya ja s'eleva a 988.322 des de l'inici de la pandèmia, segons les xifres oficials.

En una setmana, han mort 553 persones amb diagnòstic de covid-19 positiu confirmat a Espanya, un augment en comparació amb els 459 de dilluns. Gairebé 34.210 persones amb PCR positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya. En l'informe d'aquest dimarts s'han afegit 218 defuncions.

Un total de 3.784 persones han hagut de ser hospitalitzades per coronavirus en set dies, amb un total de 164.041 des del començament de la pandèmia, i 283 a les unitats de vigilància intensiva (UCI), la qual cosa suposa 14.767 des de febrer.

Després que aquest diluns la presidenta de Navarra, Maria Chivite, anunciés que decretaria el tancament perimetral de la comunitat autònoma a partir de demà, el Govern de Cantàbria va anunciar ahir que aprovarà aquesta setmana un «paquet de mesures» per «limitar l'activitat social» davant l'important augment de contagis per Covid-19, entre elles limitar aforaments i reduir el nombre de persones que poden compartir una activitat social, que ara se situa en deu. Precisament el dilluns Aragó també va endurir les mesures, reduint a sis persones les reunions socials i avançant a les 23 hores el tancament de l'hostaleria.

La mesura s'ha anunciat després que ahir es registressin a Cantàbria 92 nous positius, i aquest dimarts altres 130 en el que va de dia.Com a conseqüència de l'augment de contagis, també segueixen augmentant les persones hospitalitzades, que ascendeixen ja a 60, nou més que en l'última jornada, de les quals 11 estan a l'UCI (dos més). No s'han registrat nous morts, de manera que la xifra es manté en 244.



«Risc extrem»

L'evolució de la pandèmia no és bona tampoc a Andalusia, on aquest dimarts s'han superat tres paràmetres d'indicadors de transmissió de coronavirus que el Ministeri de Sanitat qualifica com «risc extrem» en la seva última proposta a les comunitats autònomes que defineix quatre nivells d'alerta per al control de la transmissió de Covid-19. No obstant això, la comunitat segueix sense aconseguir la catalogació general de "risc extrem" perquè no supera les xifres previstes en ocupació de llits hospitalaris i de places UCI per casos de coronavirus, encara lluny del 20 i 25% respectivament del que marca Sanitat.