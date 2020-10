El Govern central estudia imposar el toc de queda amb estat d'alarma

Salvador Illa va anunciar ahir que estudiarà amb les autonomies la possibilitat de declarar el toc de queda nocturn després que el conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero el proposés. El ministre de Sanitat va posar, no obstant això, una condició: en haver de ser decretat a través d'un estat d'alarma hauria de tenir garantida l'aprovació de la pròrroga per part del Congrés dels Diputats en cas d'haver de durar més de 15 dies.

Pedro Sánchez va deixar clar però, que serà una decisió que l'executiu debatrà amb les comunitats autònomes. D'aquesta manera Sánchez va «refredar» la possibilitat d'engegar ara com ara aquesta mesura a tot l'Estat perquè, segons ha explicat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, requeriria declarar l'estat d'alarma.

A Catalunya la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va assegurar ahir que la Generalitat no descarta haver d'aplicar un toc de queda arran de l'augment de contagis per coronavirus, però l'executiu central no ha informat de moment al català que estudiï plantejar-lo, si bé va afegir: «No descartem cap mesura en cas que sigui necessària». Tanmateix, el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, no descarta que el Govern decreti un confinament perimetral de la comunitat, com ha fet Navarra, si la situació epidemiològica empitjora i es complica, tot i que de moment ha dit que aquesta mesura no està sobre la taula.



Primer, l'estat d'alarma

Si finalment es decidís portat a terme el toc de queda, l'executiu deixa clar que el toc de queda implica l'estat d'alarma sí o sí, atès que obliga els ciutadans a romandre a les seves cases en una franja horària concreta -que Madrid proposa sigui des de la mitjanit fins a les sis de la matinada. Com a condició prèvia per decretar-ho, Illa vol assegurar-se el suport del PP -que tant va criticar l'estat d'alarma en els mesos de maig i juny. «És important saber si el PP estaria disposat a donar suport a això. Si es prengués seria molt important saber la posició política del PP», va advertir el ministre.

L'objectiu de Madrid és que una vegada tanquin els locals comercials i els restaurants, la gent no es quedin als carrers format grups o botellons o es dirigeixi als domicilis particulars a prolongar les trobades.



Dubtes en el territori afectat

Illa va precisar que el toc de queda només podria instrumentar-se a través de l'alarma, no amb la legislació ordinària, i aquest «pot adoptar-se en una part del territori o en tot». Però en tot moment va insistir que no ha «pres cap decisió» de moment sobre la seva implantació. Tampoc sobre la franja horària en la qual podria aplicar-se.

El ministre va emfatitzar durant la seva compareixença que, abans d'activar l'eina constitucional, «caldria conèixer quins grups estarien disposats a secundar-lo en el Congrés per a tenir la perspectiva que pugui tenir un horitzó de més de 15 dies».

Illa també va confirmar que el Govern no buscarà una pròrroga de l'estat d'alarma a Madrid -que acaba el dissabte- i Escudero va assegurar que hi ha dues opcions quan s'acabi el termini: tornar a les restriccions per zones bàsiques de salut que va activar la Comunitat de Madrid el 21 de setembre o demanar a l'Executiu de Pedro Sánchez que s'estableixi un toc de queda.



Pressió dels partits catalans

Pel que fa a la decisió de si el toc de queda s'aprova a Catalunya, el president del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxC), Albert Batet, va alertar ahir al ministre de Sanitat, Salvador Illa, que un possible toc de queda a Catalunya per frenar l'expansió de la covid-19 l'ha de decidir el Govern de la Generalitat. «El toc de queda s'ha de decidir a Catalunya», va afirmar Batet, que confia que, si és el cas, l'executiu català prendrà les «mesures oportunes» per «salvar vides i salvar l'economia».

D'altra banda, el líder del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va afirmar que «no li agradaria» que un eventual toc de queda per frenar la covid-19 es decidís fora de Catalunya i que aquesta comunitat «hagi de pagar els plats trencats dels que no han actuat correctament». Sabrià va puntualitzar que ERC no té constància que el Govern espanyol tingui ara mateix «una proposta ferma» per implantar un toc de queda a fi de frenar la propagació del coronavirus.