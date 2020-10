Sánchez respon a Abascal que la moció és pura "propaganda"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha retret aquest dimecres al líder de Vox, Santiago Abascal, que hagi portat al Congrés una moció de censura que és pura "propaganda" que té com a únic objectiu "sembrar la discòrdia i l'odi entre espanyols" i "distreure les energies que hauríem de dedicar als autèntics problemes del nostre país". En la seva rèplica, ha advertit Abascal que "no entrarà en cap de les seves provocacions" i li ha retret que no hagi plantejat una moció "constructiva" i hagi pretès convertir el Congrés en un plató". Si la moció de censura no té cap possibilitat de prosperar ni Abascal té cap interès en guanyar-la, ha preguntat Sánchez, "què fem aquí?".

El president espanyol ha pres la paraula després del discurs de prop de dues hores del líder de Vox. Sánchez ha afirmat que l'únic que s'ha pogut sentir del discurs d'Abascal "no va més enllà de l'insult i la desqualificació". "No hi ha hagut cap proposta. L'única proposta que li hem sentit és com s'ha de venir vestit a aquesta cambra, i després dirà que Vox no és feixisme, és elitisme", ha ironitzat.

El president espanyol fins i tot ha definit Abascal com un deixeble del marxisme "de Groucho Marx" per plantejar la política com l'art de crear problemes allà on no n'hi ha. "Vostè s'està convertint en un virtuós" del marxisme, ha sentenciat abans de recordar que la iniciativa de la ultradreta no té cap aspiració més enllà de convertir el Congrés en un "plató" on Abascal és e protagonista.

Sánchez ha fet una defensa de la gestió de la crisi sanitària i també ha contraposat els esforços del seu govern per al diàleg amb Catalunya a les aspiracions de Vox. Ha defensat la necessitat de resoldre el conflicte per "retrobar-nos, tancar ferides i construir un futur junts". "No se m'acut tasca més noble i més patriòtica que deixar als nostres fills un país en concòrdia i el govern hi treballarà en els pròxims anys", ha sentenciat.

En aquest marc, ha acusat Abascal de pretendre "torpedinar" els consensos. "Ens volen dividir, provocar-nos, enfrontar-nos, i aquesta és l'autèntica raó, i no una altra, de la seva moció de censura". En tot cas, segons Sánchez, malgrat que Abascal hagi aprofitat les regles de la democràcia en favor seu, "ha mesurat malament les seves forces" perquè "no ha tingut en compte la força de la democràcia" i el fet que al Congrés "hi ha representada l'Espanya real".

El president espanyol fins i tot ha ironitzat amb el fet que Abascal digui que aquest govern és pitjor govern que els de Franco, que "va donar un cop d'Estat a un govern legítim". "Vull recordar-li que malauradament el nostre país és el segon del món després de Cambotja amb un major numero de desapareguts", ha sentenciat, mentre Vox –ha recordat Sánchez- diu que el govern és "pitjor que el règim més corrupte de la història d'Espanya, que va saquejar el patrimoni nacional", ha dit.

En tot cas, segons Sánchez, més enllà de la "discòrdia" i els "insults" Vox no té "cap proposta per a Espanya".