Podem situa en els lloguers i l'IRPF la seva tensió amb el PSOE pels pressupostos

Les qüestions més delicades de la negociació entre Unides Podem (UP) i el PSOE del projecte de Pressupostos de l'Estat per al 2021 s'han deixat per a la recta final i és ara quan han saltat les espurnes, sense dissimular. Fonts d'Unides Podem van situar ahir en la regulació dels lloguers i en la fiscalitat de les rendes i patrimonis més elevats les principals fonts de discrepància entre els dos socis de Govern de coalició.

Aquestes mateixes fonts van manifestar el seu malestar per la negativa del ministre de Transports, José Luis Ábalos, a incloure en el projecte de pressupostos la regulació dels preus dels lloguers que forma part de l'acord de coalició. El mateix vice-president segon, Pablo Iglesias, es va reunir divendres amb el Sindicat d'Inquilins i Inquilines en un gest que pretenia pressionar el PSOE en aquesta direcció. Per això, la resposta rebuda de part d'Ábalos va ser encaixada al partit morat com una ofensa.



Un gest per seduir ERC

«Estem disposats a seguir parlant, però creiem que el moment més adequat és quan s'aclareixin totes les incerteses del mercat de l'habitatge. I l'encaix jurídic que entenem més adequat és la llei estatal d'habitatge» en què treballa el Ministeri de Transports, va explicar Ábalos. «Unides Podem vol regulació de preus ja, tal com recull el programa de Govern, perquè és un tema urgent i facilita l'aprovació de l'esborrany per part dels grups de la investidura, sobretot dels catalans, ja que la llei donaria cobertura legal a l'aprovada a Catalunya i que està ara mateix recorreguda», van respondre fonts d'Unides Podem.

Des de l'òptica del partit morat, el suport o l'abstenció d'ERC als Comptes faria innecessari fer cessions a Ciutadans per tirar-los endavant al Congrés dels Diputats. Fonts d'Unides Podem també van reconèixer ahir discrepàncies en les seves negociacions amb el PSOE, a través de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en qüestions relatives a fiscalitat. Aquesta és la raó per la qual el Pla Pressupostari remès a Brussel·les el 15 d'octubre no detallava les mesures tributàries, van aclarir.

En particular, la formació que dirigeix Pablo Iglesias aposta per una pujada de l'IRPF per a rendes de capital i de la feina a partir de 200.000 euros (l'acord de coalició l'establia a partir de 130.000 euros), així com per un increment fiscal per als grans patrimonis. Les discrepàncies també afecten l'Iprem (indicador públic de renda d'efectes múltiples), que serveix de guia per a prestacions socials i per al qual Unides Podem exigeix un increment decidit a partir dels 537,84 euros en què porta instal·lat des del 2017.

En aquest context, el Congrés dels Diputats va aprovar ahir, amb un sol vot en contra, suspendre les regles de disciplina pressupostària per al 2020 i 2021. L'objectiu és que Estat i autonomies puguin augmentar la seva despesa per atendre les exigències derivades de la crisi sanitària i econòmica i que els ajuntaments puguin usar els romanents d'anys anteriors. A l'empara d'aquesta suspensió de les regles, l'executiu ha aprovat un sostre de despesa per al Pressupost de l'Estat del 2021 que s'acosta a 200.000 milions d'euros, un 53% més que el de l'any 2020.

Només el diputat de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, va votar en contra d'aplicar l'article 135.4 de la Constitució, que permet deixar en suspens els límits de dèficit i deute públic i la regla de despesa «en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència extraordinària», com les derivades de la pandèmia. Tots els grups van coincidir a assenyalar «que situacions excepcionals requereixen mesures excepcionals»; també els del Partit Popular i Vox, que, però, van optar per l'abstenció i van acusar el Govern d'incomplir la llei per l'absència d'un pla de reequilibri per reconduir els comptes en un moment posterior.



«Festa de la despesa»

«Aquest plantejament els permetrà fer el que els doni la gana sense cap tipus de control», va dir la portaveu popular Elvira Rodríguez, que va acusar el Govern d'«irresponsabilitat fiscal» per haver adoptat mesures que poden fer «insostenibles» els comptes."Espanya està en seriós risc d'impagament del deute, d'insolvència, de fallida, de default", va dir d'el diputat de Vox Iván Espinosa dels Monteros. Aquest va acusar el Govern de promoure "una autèntica festa de la despesa, una festa socialista, de les més cares", i de promoure una pujada d'impostos, però el seu grup va optar per l'abstenció.