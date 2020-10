Tanquen una mesquita de París que va difondre un vídeo contra el professor assassinat

Després de l'assassinat de Samuel Paty, professor d'història i geografia decapitat per mostrar als seus alumnes les caricatures de Mahoma publicades per Charlie Hebdo durant una classe sobre la llibertat d'expressió, el president francès, Emmanuel Macron, ha promès «accions concretes» per combatre l'islamisme radical al país. Una ofensiva que es tradueix en el tancament de la Gran Mesquita de Pantin, al departament Seine-Saint-Denis, al nord-est de París, per haver participat en la difusió del vídeo contra el mestre, en l'origen d'una campanya d'assetjament que va portar al seu assassinat.

«He demanat al prefecte de la Seine-Sant-Denis que tanqués la mesquita de Pantin perquè el seu líder va difondre el missatge dient que el professor havia de ser intimidat, donant fins i tot la direcció de l'escola. El prefecte signarà la interdicció aquesta nit. Si la justícia ens dona la raó, la interdicció durarà sis mesos», va anunciar el ministre d'Interior, Gérard Darmanin.

La decisió del Govern es basa en dos pilars: la controvertida personalitat d'un dels principals imams de la mesquita -una de les més importants de la regió parisenca amb més de 1.500 fidels- i la publicació del vídeo criticant les classes de Samuel Paty a la seva pàgina de Facebook.

Aquest vídeo, gravat pel pare d'una alumna de l'escola on treballava el mestre, es va veure acompanyat d'un segon, aquest cop llançant una crida al seu públic per «dir prou» a la presumpta islamofòbia encarnada per Paty, i fins i tot per un tercer, protagonitzat per l'alumna en qüestió i per Abdelhakim Sefriaoui -predicador radical el nom del qual apareix entre els Expedients d'Alerta per la Prevenció de la Radicalització Terrorista des de fa diversos anys-, encarregat d'entrevistar la jove a les portes de l'escola. Els autors de les gravacions, així com l'esposa de Sefriaoui, romanen en presó provisional.

Segons les revelacions de BFMTV, Abdoulakh Anzorov, l'autor de l'atac abatut per la policia després de resistir-se amb violència al seu arrest, hauria intercanviat diversos missatges amb el pare de l'alumna i autor dels vídeos a través de WhatsApp dies abans de l'atemptat. Un element més que provaria la influència del vídeo -qualificat com «una fàtua on line» pel ministre d'Interior- en el fatídic succés. En aquest context, el primer ministre, Jean Castex, va anunciar a l'Assemblea Nacional la creació d'«un delicte de posada en perill de la vida dels altres» específic per a les xarxes socials.



Pagament a estudiants

Aclarit el mòbil del crim, les autoritats investiguen ara com Anzorov va identificar Paty, el nom del qual coneixia gràcies a una de les controvertides gravacions. Segons el diari Le Monde, el jove txetxè de 18 anys hauria pagat a diversos estudiants perquè assenyalessin el professor a la sortida de l'escola. La nit de dilluns, quatre estudiants romanien en detenció preventiva.