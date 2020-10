El toc de queda s'estén a Europa com a contenció

Els governs europeus acceleren l'adopció de més restriccions per frenar la nova onada de contagis de covid-19 al continent. Els de Bèlgica, França i Eslovènia són ara per ara els únics governs que han optat per tocs de queda, però la majoria han incrementat les mesures per limitar la vida social. A Bèlgica, la població de tot el país ha de quedar-se a casa des de les dotze de la nit a les cinc de la matinada, mentre que a França nou ciutats inclosa París han decretat un toc de queda de les nou de la nit a les sis del matí, el mateix horari que a Eslovènia. Sense arribar al toc de queda, Alemanya i els Països Baixos demanen als ciutadans que redueixin al màxim els desplaçaments i els contactes, mentre Itàlia permet als ajuntaments tancar parts de les ciutats a partir de les nou de la nit. A banda del toc de queda, Bèlgica també ha tancat cafeteries, bars i restaurants durant un mes i redueix els contactes fora de casa a una persona. El Govern txec ha tancat col·legis, residències i restaurants i ha limitat les reunions socials a sis persones. Irlanda ha decretat la màxima alerta del pla contra la covid-19 que insta els ciutadans a quedar-se a casa i tanca bars, restaurants i comerços que no són essencials. El Regne Unit també ha prohibit reunions a Londres.