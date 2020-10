VÍDEO | Aina Vidal, aplaudida en el seu retorn al Congrés després de la baixa per càncer

La diputada d'En Comú Podem Aina Vidal ha tornat aquest dijous a Congrés després de la seva baixa per un càncer i ha rebut un sonor aplaudiment de la majoria dels diputats en el moment en què ha pujat a la tribuna per defensar les posicions del seu grup en la moció de censura.



L'última vegada que Vidal va acudir al Congrés va ser a la investidura de Pedro Sánchez, quan ja havia estat diagnosticada de la malaltia, un dia que ella ha definit com "bonic" perquè es va demostrar, ha dit, "que hi ha coses que estan per sobre de tot, com la vida o la solidaritat ".



"L'última vegada que vaig trepitjar aquest hemicicle triàvem el president del Govern. Avui sembla més aviat que està en disputa qui és el cap de l'oposició", ha cridat l'atenció Aina Vidal.





Aína Vidal (UP) dice que Vox viene a "generar ruido, confrontación y generar caos porque necesitan el fango para vivir" y pide "defender el respeto, la esperanza y amor como proyecto de país"



