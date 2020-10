Aragó, Navarra i La Rioja s'uneixen al confinament perimetral

L'avanç del coronavirus a l'estat espanyol ha portat a diverses comunitats autònomes a l'aplicació de noves mesures. En total, 52 poblacions espanyoles s'han vist obligades a aplicar el confinament perimetral durant aquesta segona onada del coronavirus, i 1.916 municipis han aplicat altres mesures com la limitació de les reunions o el tancament d'establiments.

En part, el Govern d'Aragó va anunciar ahir que a partir d'aquesta passada nit decretava el confinament perimetral a les ciutats de Saragossa, Osca i Terol per l'elevat nivell de contagis aquests últims dies. D'aquesta manera, impedeixen l'entrada i sortida de les tres capitals, en excepció de raons justificades.

D'altra banda, la circulació dins del municipi estarà permesa. Aquesta no és l'única mesura que aplica el govern aragonès, ja que el dilluns vinent la comunitat entrarà al nivell 3 d'alerta, suposant una reducció del 25% dels aforaments i el tancament de l'hostaleria a partir de les deu de la nit. L'entrada a nivell 3 de la comunitat d'Aragó també suposarà la prohibició del consum a dins dels establiments. Només es podrà consumir a les terrasses i al 50% de la seva capacitat.



Navarra i La Rioja

Tanmateix, el Govern de Navarra va anunciar el dilluns el confinament perimetral de tota la comunitat a partir d'aquesta nit i durant almenys els propers 14 dies. També entrarà en vigor la prohibició d'obertura de bars i restaurants -que només podran oferir menjar per emportar o a domicili-, i altres mesures com la reducció d'aforament al transport o el tancament de les activitats a les nou de la nit.

Javier Ramírez, va manifestar ahir que la mesura d'implantar el toc de queda «va estar sobre la taula» quan estaven analitzant les diferents mesures per contenir els contagis, però els serveis jurídics van concretar «que no era competència pròpia de Navarra». D'aquesta manera, el vicepresident navarrès va assenyalar que per al Govern «qualsevol instrument o eina que serveixi per lluitar contra el virus i la pandèmia la considerem positiva».

La Rioja segueix el patró del confinament perimetral a partir de demà i durant 15 dies, però opta per no tancar els municipis i deixar oberta l'hostaleria fins a les nou de la nit -en excepció del menjar a domicili. La resta d'establiments, en excepció de farmàcies, supermercats i activitats de teatre i cinema, també hauran de tancar a les 21.00. La presidenta del Govern, Concha Andreu, va afirmar que el confinament perimetral no prohibirà la mobilitat entre municipis de la regió, si més no va recomanar que «s'evités per frenar la propagació del virus».



Madrid i l'estat d'alarma

Pel que fa a la incògnita de què passarà amb Madrid quan finalitzi l'estat d'alarma, Isabel Díaz Ayuso, va avançar ahir que el divendres s'aprovaran les noves restriccions que el substituiran. Segons Ayuso, el «més fàcil» seria tancar-ho tot, però afegeix que és important «mantenir l'economia madrilenya».

«Cal anar al focus dels contagis, a les activitats on s'estan produint. A més, solen ser en zones que no generar cap valor econòmic, com poden ser festes privades, reunions familiars de més persones que les indicades. Volem estudiar mesures per a evitar-los», va subratllar.

Relacionat amb el tancament de l'hostaleria, va incidir en què «el tancament de l'hostaleria portaria el consum als domicilis». «Un tancament excessiu pot provocar l'efecte contrari i el no prendre mesures concretes, també», va declarar.