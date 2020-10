El Congrés tomba la moció de censura de Vox

El Congrés ha tombat la moció de censura presentada per Vox contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La iniciativa del partit d'ultradreta no tenia opcions de prosperar des del principi i en la votació d'aquest dijous s'ha confirmat el rebuig de la pràctica totalitat de la cambra baixa a la moció. Només els 52 diputats de Vox hi han votat a favor. Finalment, el PP s'ha decantat pel 'no' i s'ha sumat a la resta de l'hemicicle, ja que tots els partits menys Vox hi han votat en contra (298 diputats) amb cap abstenció. De les cinc mocions de censura que hi ha hagut a Espanya des de la Transició, la de Vox és la que menys suports ha obtingut.

La moció de censura anava formalment dirigida contra Sánchez però el debat ha posat en evidència que ha representat una disputa per l'espai de la dreta espanyola. Concretament, amb l'enfrontament entre el president de Vox i candidat de la moció, Santiago Abascal, i el líder del PP, Pablo Casado. El president popular s'ha distanciat de Vox amb un discurs dur contra Abascal. Segons Casado, Vox pretén suplantar el PP i amb la moció beneficia Sánchez.

Abascal ha retret que el PP se situï en una "equidistància impossible" i ha reclamat una "rectificació" davant els "atacs personals" de Casado. A banda, el líder de Vox ha dedicat les seves intervencions al llarg del debat, que s'ha allargat més de 15 hores, a carregar contra el govern espanyol i els seus socis -a qui titlla de "comunistes", "terroristes" i "colpistes"- sense fer propostes concretes. Gran part dels partits que han votat en contra han retret el discurs "racista", "masclista" i "feixista" expressat per Vox.

El líder de Vox es va comprometre dimecres a convocar eleccions abans de finals de 2020 però no va presentar cap programa de govern. El partit d'ultradreta va titllar de "govern il·legítim" l'executiu de Sánchez, el va acusar de ser "el pitjor en 80 anys d'història" i a Sánchez el va qualificar de "mentider".

Sánchez va respondre Abascal amb acusacions d'odiar "Espanya tal com és" i de pretendre "sembrar discòrdia i odi entre espanyols" amb una moció que és "propaganda". També el vicepresident segon, Pablo Iglesias, ha carregat contra Vox al debat d'aquest dijous així com contra PP i Cs a qui acusa de posar-se de perfil davant l'auge de l'extrema dreta.

La moció amb menys suports de la història

Es tracta de la cinquena moció de censura que ha tingut lloc des de la restitució de la democràcia. Abans s'hi van sotmetre Adolfo Suárez el 1980 per iniciativa del PSOE que va obtenir 152 vots a favor. Set anys més tard, el 1987, va ser el torn de Felipe González d'enfrontar-se a la moció presentada per Aliança Popular, que va obtenir 67 vots.

Les més recents són les mocions contra Mariano Rajoy el 2017, presentada per Podem i que va obtenir 82 vots, i la del 2018, a iniciativa del PSOE i que va fer president Pedro Sánchez amb 180 vots a favor.