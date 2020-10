El Consell d'Europa critica la reforma del CGPJ plantejada pel Govern

Noves crítiques a Espanya per la reforma que planteja el Govern per renovar els membres del Consell General de Poder Judicial (CGPJ). El Consell d'Europa va advertir que la reforma que prepara no s'ajusta als estàndards requerits per l'organització internacional. L'executiu ha proposat reformar el sistema de majories necessàries per renovar els magistrats de manera que no es necessiti el suport del PP -si ara es requereix el suport de tres cinquenes parts del Congrés la proposta planteja només la necessitat de majoria absoluta.

«Aquesta iniciativa legislativa s'aparta de les normes del Consell d'Europa relatives a la composició de consells judicials i elecció dels seus membres i pot suposar una violació dels estàndards anticorrupció del Consell d'Europa», estableix la carta remesa al Govern. «Els consells de la judicatura, en els estats membres on n'hi hagi, han de ser òrgans independents que busquin salvaguardar la independència del poder judicial i dels jutges individuals, una condició sine qua non per a una lluita eficaç contra la corrupció», afegeix el text.

El líder del PP, Pablo Casado, va posar en valor el criteri del Consell d'Europa i va animar a «acceptar» la proposició de llei que ha registrat el Grup Popular per renovar el màxim òrgan de la judicatura. «El Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa avisa que la reforma del CGPJ de Sánchez vulnera normes anticorrupció», va escriure Casado en un missatge al seu compte oficial de Twitter.



«S'han acabat les excuses»

Per la seva banda, totes les associacions majoritàries de jutges menys la més afí al PSOE, Jutges per a la Democràcia, van subscriure un comunicat en què «exigeixen al Govern i restants grups del Parlament que escometen, d'una vegada, amb la serenitat i el debat que aquesta requereixi, la reforma de la LOPJ i adeqüin el sistema d'elecció dels vocals judicials als estàndards anticorrupció exigits per Europa». «S'han acabat les excuses», van afegir les associacions.



Les advertències de la UE

Les advertències de l'organització internacional es sumen a les reticències plantejades a Brussel·les per la Unió Europea. La Comissió Europea va advertir la setmana passada que quan un Estat membre emprèn una reforma del seu sistema judicial ha de consultar abans els canvis amb les parts afectades i amb el Consell d'Europa, i garantir que la «independència judicial» no es vegi compromesa en aquest procés. Després d'aquest toc d'atenció, el president del Govern, Pedro Sánchez, va oferir de nou al PP negociar la reforma.

Segons Europa Press, la Comissió Europea va reiterar que observarà «amb atenció» el desenvolupament de la reforma per canviar el sistema d'elecció del CGPJ, dies després d'advertir que no ha de comprometre la independència judicial ni deixar que l'òrgan de govern dels jutges sigui percebut com a «vulnerable a la politització».

«No hi ha hagut gaires canvis en els últims dies: hem deixat clara la nostra posició respecte a la proposta i seguim de prop el seu desenvolupament», va assegurar la portaveu comunitària de Justícia, Christina Wigand. Des de llavors, va afegir la portaveu, el Govern de Pedro Sánchez no ha contactat amb els serveis de la Comissió Europea ni ningú de l'executiu comunitari s'ha dirigit a Madrid per aprofundir en aquest assumpte, encara que de manera general els contactes entre Brussel·les i les capitals són freqüents.

Casado va viatjar la setmana passada a Brussel·les per assistir a una reunió prèvia de líders de la família conservadora europea i va aprofitar per reunir-se amb la cap de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen. El líder del PP també va ser rebut pel comissari de Justícia, el liberal belga Didier Reynders, a petició del polític popular, que va voler discutir amb el comissari sobre la reforma del CGPJ i demanar a l'executiu de Von der Leyen que actués. Casado també va remetre una carta signada amb la portaveu popular al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, en la mateixa línia.