ERC i JxCat uneixen forces contra la ultradreta

'independentisme català va atacar amb més displicència que vehemència Vox i el seu líder, Santiago Abascal. Tant Gabriel Rufián com Laura Borràs van competir per destacar la distància oceànica que els separa amb el partit proposant de la moció de censura, al qual van situar més enllà de la línia democràtica. I tots dos, encara que amb més afany la postconvergent, no es van estalviar, també, la crítica al Govern actual i, singularment al PSOE.

El discurs de Rufián va ser sobretot d'alerta. «Si ens quedem en que són racistes, masclistes i feixistes els fem un favor», va raonar el republicà, que va emplenar el seu missatge més profund amb perles de consum immediat. Així, en el còctel es van ajuntar reflexions com que «la seva recepta per arribar al poder és: guerra judicial, fatxes al carrer i mentides a la tele», amb definicions de Vox com que és «el partit de la cambra cubata» o l'« ectoplasma del falangisme, el franquisme, el cunyadime i el trumpisme». Perquè, per al republicà, el partit ultra «és una enorme maquinària política, policial, judicial i amoral, terriblement amoral».

Per acabar, Rufián va instar la bancada socialista ( «que bé els va Vox per semblar més progres!», va dir en un moment del seu discurs) a trencar amb «el PSOE de Felipe González i José Luis Corcuera». «Què guanyen callant davant d'ells? Què guanyen fent un funeral d'Estat a Franco? Què fan no arreglant la situació de nou presos polítics catalans? Què fan planejant la fugida de l'emèrit ?. De les seves pors i complexos viu la ultradreta d'aquest país fa 40 anys », va sentenciar.

Sobre els polítics presos va parlar l'altra oradora republicana, Montserrat Bassa, germana de Dolors Bassa, l'exconsellera gironina de Treball empresonada pel procés independentista, amb qui Rufián es va dividir el temps d'intervenció en aquest debat ple de tensió.



Moció de màrqueting

La portaveu de JxCat, Laura Borràs, per no donar pàbul «a l'operació de màrqueting mal dissimulada», com va definir la moció de censura, va anunciar que no replicaria ulteriors intervencions del líder ultradretà.

Va voler deixar ben clar Borràs que el rebuig a la moció de censura no era una conseqüència del fet que no hi hagués raons per a la censura de l'actual Govern, sinó a la distància «democràtica» que el separa del partit proposant. I es va centrar, llavors, en la crítica a l'Executiu que dirigeix Pedro Sánchez.



Eleccions inoportunes

Per començar, va culpar el líder socialista de la pròpia entrada al Congrés de Vox per haver avançat unes eleccions, al 2019, «preveient una millora dels resultats del PSOE que no es va donar. Déu n'hi do quin negoci! ». I, com després farien els seus homòlegs republicans, va repassar les sentències relacionades amb el procés independentista, singularment les d'aquesta setmana, i les va comparar amb la màniga ampla amb què, segons va assenyalar la portaveu dels nacionalistes, va tractar l'executiu la fugida del rei emèrit Joan Carles I, que es va produir el passat mes d'agost i que va causar fins i tot una forta discussió entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.