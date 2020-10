Un home arrossega pels cabells una infermera per la mort d'un familiar

Un home va arremetre dissabte passat contra una infermera a l'Hospital de la Ribera, a València, després de la defunció d'un familiar i la va arrossegar pels cabells pels passadissos d'Urgències. Els violents fets van ocórrer dissabte passat. Segons fonts internes del centre assistencial valencià, en conèixer la defunció del seu familiar, l'home es va dirigir cap a la infermera que es trobava en la zona de triatge, la va agafar pels cabells i la va arrossegar diversos metres pel sòl de l'àrea d'Urgències.

Les mateixes fonts van explicar que l'agressor va reconèixer, tot seguit, que no havia actuat correctament i va demanar disculpes a la sanitària, que no va sofrir lesions de rellevància.

Amb tot, el comitè d'empresa de l'hospital ha denunciat públicament els fets i s'ha produït una concentració de rebuig a les portes del servei d'Urgències. Així mateix, va alertar que aquest tipus de conductes violentes contra els sanitaris són cada vegada més freqüents «en tot el Departament de Salut de la Ribera».

«Fem una crida a la ciutadania per a indicar que els treballadors no som responsables de les limitacions que té el sistema, tant en mitjans com en recursos humans. Estem vivint temps difícils per tot el relacionat amb la pandèmia i demanem col·laboració en comptes de confrontació», va manifestar el col·lectiu que representa als treballadors.