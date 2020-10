La implantació del toc de queda s'ajorna, pendent d'un informe jurídic

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han avançat aquest dijous en l'aplicació del toc de queda per a tota Espanya però la decisió s'ha ajornat fins a conèixer el resultat d'un informe jurídic. Aquest ha de resoldre les discrepàncies sobre si és o no necessari declarar l'estat d'alarma per a implantar-lo, com sosté el Govern.

En la reunió del Consell Interterritorial de Salut, Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana han demanat que s'imposi en el seu territori, independentment que s'estengui o no a tota Espanya.

La varietat d'opcions ha estat molt àmplia i no s'ha limitat a l'alineament dels partits que presideixen cada autonomia. Castella-la Manxa, per exemple, ha demanat que el toc de queda s'apliqui en tota Espanya però si la proposta es rebutja no la implantarà a la seva regió. "No creiem que sigui útil un toc de queda si els nostres habitants s'en poden anar de marxa Madrid", van indicar fonts de la presidència d'aquesta autonomia, que es van mostrar obertes, això sí, a contemplar algunes excepcions, com les dels territoris insulars.

Andalusia també s'ha sumat a la petició però circumscrivint l'àmbit d'aplicació a Granada i la seva àrea metropolitana, al marge que també la sol·licitarà per al conjunt d'Espanya. Catalunya, Euskadi, Galícia i La Rioja s'han mostrat obertes a considerar la mesura si ajuda a controlar l'expansió del virus però encara no han decidit si el demanaran per a la seva comunitat.

El conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid va ser el primer a llançar la idea per a tota Espanya, però després l'equip d'Isabel Díaz Ayuso el va desmentir i fins a aquesta tarda no se sabrà com és la seva proposta definitiva.



Estat d'alarma sí o no

El criteri avançat pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, és que si una comunitat demana el toc de queda, es tramitarà, però a través de la declaració de l'estat d'alarma, sempre que el PP estigui d'acord, perquè una vegada passats els 15 dies inicials, la pròrroga hauria de ser validada pel Congrés. No volen repetir les dificultats de la passada primavera en la qual la votació de cada pròrroga era un agonia. Els grups independentistes s'oposen a una alarma general a Espanya imposada des del Govern.

No tot els juristes ni les autonomies comparteixen que sigui necessari l'estat d'alarma per a declarar el toc de queda. Andalusia, per exemple, ha elevat una consulta al seu Tribunal Superior per si pot implantar-lo a Granada sense necessitat de recórrer a aquest intrument jurídic excepcional que el PP va demonitzar durant la primera onada de la pandèmia.



València, fins al 9 de desembre

La decisió de la Comunitat Valenciana s'ha conegut després que el seu president, el socialista Ximo Puig, hagi anunciat que demanarà el toc de queda durant la matinada -de 0.00 a 6.00 hores- fins al 9 de desembre. Encara que la situació de la regió no és encara compromesa, Puig i els agents socials han coincidit que "permetria fer compatible l'activitat econòmica i la lluita sanitària contra la pandèmia".

El vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, de Ciutadans, ha explicat que ha formalitzat la seva petició a través d'una carta a Pedro Sánchez davant les previsions "dramàtiques" per a les pròximes setmanes a la seva regió. "Les xifres apunten a la possibilitat que es pugui provocar de nou un col·lapse sanitari i no prendre mesures en aquest moment seria una irresponsabilitat", ha defensat el dirigent de Ciutadans.



La resta d'autonomies

Astúries va mostrar dies enrere la seva disposició a estudiar la possible aplicació d'aquesta mesura amb caràcter nocturn si l'Executiu considera pot ser eficaç. Catalunya també té el toc de queda sobre la taula donada la mala evolució de les dades del virus en la comunitat.

Per part seva, el lendakari, Iñigo Urkullu, s'ha mostrat "obert a la reflexió" sobre l'adopció d'un nou estat d'alarma a l'Estat i l'aplicació del toc de queda, però si abans s'han pres totes les mesures preventives i no han estat suficients, i si la seva aplicació és gestionada des de les comunitats autònomes.

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha avançat que encara que entre les mesures restrictives adoptades per a la seva comunitat -com el seu tancament perimetral- no està el toc de queda, aquesta qüestió "s'adoptaria també si fos necessària, una vegada que el Govern d'Espanya articuli la seva figura legal".

El conselleiro gallec de Sanitat, Julio García Comesaña, ha considerat que aquesta eina és "interessant", però ha demanat criteris objectius per a determinar com i on s'aplica i també definir exactament "què és".

Per contra, Canàries, la regió amb els millors indicadors de tot el país, demanarà que se li exclogui si el Govern estableix un toc de queda per a tot el país, ha anunciat el president de l'arxipèlag, Ángel Víctor Torres. Tampoc Balears es planteja ara com ara implantar el toc de queda perquè allí no és una "mesura prioritària", segons ha dit el portaveu del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses de Balears, Javier Arranz.

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus