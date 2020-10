La majoria de països d'Europa pren noves mesures per aturar la pandèmia

Setmana rere setmana, els països europeus superen les seves pròpies xifres rècord de contagis de covid-19 i els governs opten per endurir les mesures, ja de per si estrictes, per tractar d'aplacar l'incessant creixement de la corba d'aquesta segona onada. Les mesures de contenció social o l'ampliació de l'obligatorietat de l'ús de la màscara limiten cada vegada més la vida dels ciutadans de les zones afectades.

En les últimes 24 hores, Alemanya presenta 4.325 casos nous i dotze morts, davant els 5.587 contagis de diumenge i el rècord de 7.830 positius registrat dissabte. Alemanya ha aplicat noves restriccions als seus ciutadans per contenir el contagi de la covid. La cancellera alemanya, Angela Merkel, es va reunir la setmana passada amb els caps de Govern dels 16 estats federats alemanys per coordinar les noves mesures contra la recrudescència de la pandèmia. Entre algunes de les propostes s'han introduït restriccions com el tancament de bars i restaurants a partir de les 23.00 hores i la prohibició de venda d'alcohol a partir de la mateixa hora.

Per la seva banda, el Govern d'Àustria ha endurit aquest dilluns les limitacions vigents a causa de l'increment de persones contagiades per la malaltia, que ja es xifren en gairebé 66.000 al país. Les noves normes posen el focus, sobretot, en les reunions socials. Així, les autoritats austríaques han prohibit les reunions privades amb més de sis persones en interiors i de més de dotze a l'aire lliure.

A Bèlgica, les autoritats sanitàries han decidit limitar a un mínim d'un mes les proves de coronavirus a aquelles persones que presentin símptomes, per així evitar les aglomeracions dels centres mèdics i les demores dels resultats. Les autoritats també han decretat un toc de queda nocturn a partir de la mitjanit d'aquest dilluns a dimarts durant els pròxims quinze dies.

A França, el president Emmanuel Macron va aprovar dimecres passat una bateria de noves mesures per frenar l'avanç del virus. L'«estat d'emergència sanitària» al país i amb això es va restringir el dret de reunió i mobilitat dels ciutadans. Així mateix, a França actualment hi ha vigent un toc de queda entre les 22 i les 6 hores.



La corba puja a Itàlia

Pel que respecta a Itàlia, el Govern italià ha evitat prendre mesures més dures per frenar els contagis, tot i que la corba s'ha disparat en les últimes setmanes i ha traspassat la responsabilitat als alcaldes perquè tanquin les àrees més concorregudes de l'oci nocturn, la qual cosa no ha agradat a molts regidors.

Portugal continua immers en l'estat de calamitat, el nivell màxim d'alarma que pot decretar l'executiu sense aprovació parlamentària. Les reunions estan limitades a un màxim de cinc persones en espais públics i també en restaurants i en els esdeveniments familiars com casaments o batejos l'assistència no podrà superar les 50 persones.