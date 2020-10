Més de tres hores de mentides

Tant el president de Vox, Santiago Abascal, com el diputat ultra per Barcelona Ignacio Garriga van pronunciar ahir frases de dubtosa veracitat durant el debat de la cinquena moció de censura de la democràcia, en aquesta ocasió contra el Govern de Pedro Sánchez. Aquestes són algunes de les afirmacions que hem pogut verificar.



Terrorisme



«ETA no ha estat derrotada»

Garriga va entonar amb entusiasme aquesta frase, malgrat que dimarts es van complir nou anys del cessament de l'activitat de la banda armada. El 20 d'octubre del 2011 ETA va anunciar la interrupció definitiva de les seves actuacions responent així a la petició de personalitats internacionals en una conferència a Sant Sebastià. El 2013, la banda va anunciar que estava disposada a procedir a desarmar-se, va reconèixer per primera vegada el mal causat i quatre anys després, va entregar una llista d'amagatalls amb el seu arsenal d'armes. El maig del 2018 va comunicar el final de la seva trajectòria i el desmantellament de totes les seves estructures.

Pederàstia



«És escandalós que els països occidentals, a través de l'ONU, fomentin l'avortament i la pederàstia»

En dir això, pot ser que Abascal s'hagi fet ressò de les tesis trumpistes. El 2017, els Estats Units van deixar de finançar el Fons de Població de les Nacions Unides (Unfpa), la tasca del qual és la planificació familiar i la salut reproductiva, especialment en països que pateixen crisis humanitàries. La Casa Blanca va al·legar –sense proves– que el Fons avalava avortaments forçats a la Xina. El secretari general de l'ONU, António Guterres, va lamentar la «percepció incorrecta de la tasca de l'organisme i els efectes devastadors en la salut de nenes i dones».

covid i geriàtrics



«Iglesias és directament responsable de l'abandonament de desenes de milers d'avis a les residències»

Abascal va assenyalar Iglesias pel drama de les residències, però les competències en aquesta matèria estan descentralitzades en les comunitats autònomes. Tampoc durant l'estat d'alarma. La funció del vicepresident és de coordinació i gestió dels fons, però no d'incidència directa en aquests centres.

el coronavirus



La «fabricació» del «virus xinès»

Abascal i Garriga es van referir al coronavirus que afecta tothom com el virus «xinès»: «No es pot culpar el Govern de la fabricació del virus xinès, però sí que se'l pot acusar de no haver demanat responsabilitats al país que, o bé el va produir artificialment o bé va permetre que es propagués», va dir el líder de Vox. Els científics van desmentir aquesta teoria en un article a The Lancet, en el qual van titllar aquestes afirmacions com a «conspiració» perquè no hi ha estudis que avalin una manipulació artificial que el provoqués.

Acusació a l'OMS



«L'OMS va participar en l'encobriment de Wuhan»

La cronologia de l'OMS desmenteix la tesi d'Abascal. L'1 de gener, va sol·licitar a les autoritats xineses informació sobre els casos de pneumònia atípica a Wuhan, va activar un protocol per informar els socis de la Xarxa Mundial d'Alerta i Resposta davant Brots Epidèmics (GOARN) i va començar a investigar els casos amb un pla de treball i una primera missió a Wuhan. L'OMS va declarar la pandèmia l'11 de març. D'altra banda, Garriga va afirmar que el Govern de Sánchez «ha incomplert amb el deure moral de donar xifres» de contagis, una altra asseveració falsa, perquè les dades s'actualitzen diàriament des del Ministeri de Sanitat.

mortalitat a espanya



«Han condemnat Espanya a les taxes de mortalitat més altes del món»

Les últimes dades del Ministeri de Sanitat desmenteixen Abascal. El nombre de morts de persones amb coronavirus és de 34.210 segons el Govern. Espanya va arribar a tenir la segona taxa de mortalitat més elevada del món, però ara ocupa el sisè lloc amb 72,64 morts per cada 100.000 habitants, segons rànquings elaborats per la Universitat Johns Hopkins i l'OMS. En el context europeu, el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) situa Espanya com el segon país, després de Romania, amb més morts.



recessió econòmica



«Les pitjors dades des de la Guerra Civil»

Garriga es va recolzar en les dades macroeconòmiques que tenia Espanya quan es van presentar les anteriors mocions de censura. Va dir que «la caiguda del PIB és pròxima al 18%, el deute supera el 110% i l'atur, segons les millors estimacions, superarà àmpliament el 20% abans d'acabar l'any». «Les pitjors dades des de la tan enyorada per l'esquerra Guerra Civil», va emfatitzar. És cert que Espanya ha tingut una caiguda històrica del PIB d'un 18,5% en el segon trimestre de l'any.

No obstant això, tot i que el Fons Monetari Internacional situa Espanya com el país més colpejat de la zona euro per l'impacte del virus, la contracció que preveu és del 12,8%. L'atur augmentarà, però no tant com vaticina Vox. El Banc d'Espanya el situa en el 17%, i l'FMI, en el 16,8%. Garriga té raó quan diu que el deute serà inflat, tot i que en aquest cas es queda curt. L'FMI l'eleva al 123% del PIB; el Govern, al 118%, i el Banc d'Espanya parla d'una forquilla d'entre el 116% i 120%.