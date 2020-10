La «República Islàmica Catalana» d'Abascal arrasa a Twitter

Durant la moció de censura del líder de Vox, Santiago Abascal, al president del Govern, Pedro Sánchez, el dirigent ultradretà va parlar sobre immigració i va tornar a demanar la deportació de tot immigrant que, tot i estar en situació regular a Espanya, cometi delictes greus. També va demanar retirar la nacionalitat d'aquells que ataquin símbols nacionals com la monarquia.

Durant el seu discurs, fent referència a l'expulsió de gihadistes que està duent a terme Emmanuel Macron a França, va assenyalar que «a Catalunya, per aquest rebuig racista a la immigració hispanoamericana que va imposar el corrupte Pujol, ja s'està més a prop de l'horror que viuen algunes societats europees». I va ver fer una predicció: «Si els renegats aconseguissin trencar Espanya, que no passarà, només aconseguirien formar la República Islàmica Catalana».

Aquesta afirmació va generar un enorme debat entre els usuaris de Twitter, amb centenars de comentaris que van criticar les paraules del líder de Vox.

El compte oficial de Podem va qualificar de «disbarat» la intervenció, alhora que es va burlar dels qualificatius que sol usar Abascal per definir els «enemics d'Espanya». El partit morat va proposar un joc en què calia unir el mes de naixement amb l'últim dígit de l'any de naixement per saber «quin enemic de la nació ets» per a Abascal.