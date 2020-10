Sanitat proposarà tancar l'hostaleria a les onze de la nit en zones d'alta incidència

El Ministeri de Sanitat ha confeccionat ja la seva proposta definitiva del pla d'alertes de la pandèmia i el presentarà aquesta tarda a les comunitats autònomes en el Consell Interterritorial de Salut per a la seva aprovació. Una de les mesures que finalment inclou és el tancament de bars i restaurants, a més d'altres comerços considerats no essencials, a partir de les 23.00 hores en aquelles zones de risc alt i extrem, les quals ara mateix hi hauria incloses 11 de les 17 comunitats.

El document homogeniza la resposta a la pandèmia en tots els territoris a través d'una sèrie d'indicadors objectius que marquen quatre escenaris segons el seu nivell de gravetat (baix, mitjà, alt i extrem) i les mesures que corresponen a cadascun d'ells. Respecte al primer esborrany que es va conèixer fa una setmana, hi ha algun canvi substancial. Desapareix, per exemple, la recomanació de limitar l'aforament al 30% en el transport públic a partir del risc alt. Ara s'inclouen recomanacions genèriques com promoure el transport a peu o amb bicicleta, augmentant la freqüència d'horaris al màxim.

Els bars

Els horaris dels bars tampoc figuraven en l'anterior esborrany. A partir del risc alt hauran de tancar a les onze de la nit i deixar d'admetre clients una hora abans (22h). El mateix horari que el Govern va imposar en els 10 grans municipis de Madrid que superaven la incidència de 500 casos per 100.000 habitants.

També s'ha canviat la normativa referent a l'interior dels bars. Abans s'establia el tancament total i ara es recomana que l'"autoritat sanitària valori el tancament" i, en defecte d'això, redueixi al màxim els aforaments. El pla no és contradictori amb el tancament de bars i restaurants imposat a Catalunya perquè el document és només de mínims. Qualsevol autonomia pot anar més enllà en les restriccions si ho considera adequat a la seva situació.

Abans es recomanava el tancament dels casinos i de nou ara es deixa en mans de l'autoritat sanitària. S'ha afegit, a més, un apartat destinat a residències d'estudiants, es prohibeixen les visites i les zones comunes podran obrir a un terç de l'aforament.

Col·legis oberts

Els col·legis romandran oberts tot i que "en cas de brots o transmissió descontrolada i abans de tancar el centre educatiu, es valorarà educació semipresencial o bé adaptació horària que permeti una major limitació de contactes".

El mapa que dibuixen els nous paràmetres situen a gairebé tota Espanya en nivells alts o extrems. Actualment, hi ha sis comunitats en el nivell de risc extrem (Aragó, Castella i Lleó, Catalunya, Madrid, Navarra i La Rioja), cinc en risc alt (Andalusia, Astúries, Castella-la Manxa, Múrcia i País Basc), cinc en risc mitjà (Balears, Canàries, Cantàbria, Comunitat Valenciana i Extremadura) i una, Galícia, en risc baix.