Sanitat registra 20.986 nous casos de Covid-19, 7.953 en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest dijous 20.986 casos de Covid-19, dels quals 7.953 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació amb els 6.114 registrats el dimecres, elevant-se la xifra global de persones infectades per coronavirus a les 1.026.281.

Quant als morts per Covid-19, el departament que dirigeix Salvador Illa ha notificat avui 155 més, 570 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 34.521 persones.

Actualment hi ha 14.160 pacients ingressats per Covid-19 a tota Espanya i 1.966 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.907 ingressos i 1.479 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 11,80 per cent i en les UCI en el 21,85 per cent.

