Els Vint-i-set aproven la reforma agrària més verda

Els governs de la Unió Europea ja saben com volen gastar els gairebé 390.000 milions d'euros assignats en el pressupost europeu a la Política Agrícola Comuna (PAC) durant els propers set anys, i dels quals 47.700 milions aniran destinats al camp espanyol. Després de més de 40 hores d'intenses negociacions, els Vint-i-set van aconseguir tancar, ja de matinada, un acord sobre una reforma que reforça l'ambició mediambiental en aquest sector, al mateix temps que garanteix la suficient flexibilitat als governs perquè puguin decidir com assolir els objectius sostenibles.

«L'acord és una fita per a la política agrícola europea. Els estats han demostrat la seva ambició d'estàndards mediambientals més estrictes en l'agricultura, així com donen suport a la necessària flexibilitat per garantir la competitivitat dels agricultors», va dir la ministra d'Agricultura alemanya, Julia Klöckner, després de l'acord per majoria qualificada -amb el «no» de Lituània i l'abstenció de Letònia, Bulgària i Romania- aconseguit a Luxemburg per conciliar la protecció de la biodiversitat amb el suport a l'agricultura.