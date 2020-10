La Catalunya del Nord es prepara per al toc de queda que entra en vigor aquest dissabte

La Catalunya del Nord es prepara per afrontar el toc de queda que entra en vigor aquest dissabte i que afecta 38 departaments de França, entre ells els Pirineus Orientals. Des de les nou de la nit i fins a les sis del matí no es podrà sortir de casa excepte –previ certificat- per anar a treballar o per motius ineludibles. A més, els bars no podran obrir ni tan sols fora de l'horari del toc de queda. A Perpinyà, el sector valora negativament la mesura i alerta que tindrà importants conseqüències per a l'economia. També creuen que alguns locals es veuran abocats irremeiablement a abaixar la persiana. Entre la població, hi ha divergència d'opinions.

Hi ha qui creu que calia adoptar mesures davant l'augment de casos d'incivisme, especialment entre els joves, i qui considera que es tracta d'una nova retallada de drets fonamentals.