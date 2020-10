El Congrés tomba la moció de censura i aïlla Vox amb el vot en contra del PP

Mai hi va haver cap possibilitat que prosperés i no va prosperar. El Congrés va tombar ahir per aclaparadora majoria la cinquena moció de censura de la democràcia, la defensada per Vox i amb Santiago Abascal com a candidat. Fins i tot el PP els va dir «no», un vot guardat en secret fins a l'últim minut per Pablo Casado. Pedro Sánchez continuarà com a cap de l'executiu. Exactament igual que abans que s'iniciés un debat llarg, a estones soporífer, i que es va convertir en un festival de «propaganda d'odi, fúria i xoc», en paraules del president.

La moció de l'extrema dreta, que la cambra baixa va començar a votar poc després de dos quarts de dues de la tarda, no va prosperar i es va limitar a obtenir els suports dels 52 diputats de Vox. No va haver-hi cap abstenció i tots els parlamentaris, els 298 restants, es van unir en un gran «no» a la ultradreta. Vox es va quedar llunyíssim de la majoria absoluta que la Constitució exigeix per a desallotjar el Govern del poder: 176 escons. Fins i tot la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que havia defensat l'abstenció, va complir amb la disciplina de vot i va dir «no».

Va ser la censura amb menys suports de la història. La liderada per Unides Podem, el 2017, va aconseguir 82 «sís». L'anterior, 30 anys abans, el 1987, la que tenia el popular Antonio Hernández Mancha com a candidat, 66. I la primera de la democràcia, la de 1980, la que va enfrontar Felipe González contra Adolfo Suárez, va aconseguir 152 vots afirmatius. L'única que va resultar guanyadora va ser la de fa només dos anys, la que va fer Pedro Sánchez president i va tombar Mariano Rajoy: va aconseguir 180 vots, quatre més de la majoria absoluta. Després, les urnes, per dues vegades el 2019, van mantenir el líder socialista en el poder.

La segona jornada del debat de la moció va tenir com a focus la batussa en la dreta, la violenta ruptura del cordó umbilical del PP amb Vox, que va enxampar amb el peu totalment canviat, «absolutament perplex», el candidat Abascal. «Lamento dir-li que la jugada li ha sortit malament, però accepto el desafiament, és l'hora de posar les cartes cap amunt. Fins aquí hem arribat», va clamar Casado en un discurs sorprenentment dur i que va sorprendre tothom. El líder del PP va afirmar que Abascal vol una «Espanya a garrotades». Els comentaris li van doldre. El líder ultra va lamentar que l'hagués «trepitjat» i atacat fins i tot en el terreny personal i li va recordar, no gratuïtament, que amb els seus vots sosté els governs conservadors a Madrid, Andalusia i Múrcia.



«Brillant discurs»

Després de l'escenificació del divorci -almenys ara com ara- de PP i Vox, va prendre la paraula, com estava previst, el vicepresident segon, Pablo Iglesias. El líder de Podem va lloar el «brillant» discurs d'arrels canovistes de Casado, i també l'estratègia de distanciament de la ultradreta per part d'Inés Arrimadas, però a tots dos els va advertir que arriben «tard» perquè han alimentat Vox aliant-se amb Abascal a comunitats autònomes i ajuntaments: «Van donar oxigen al monstre i ara el monstre els està devorant a vostès».

Iglesias no va exhibir la seva cara guerrillera i va optar per una intervenció més contemporizadora. A vegades, es va veure que Casado també l'havia descol·locat a ell i se li va notar que mesurava les paraules que portava preparades. «Estan atrapats, i per això vostès i la senyora Arrimadas estan perduts» per «haver donat ales» abans a Vox.

El número tres de l'executiu va tutejar, amable, Casado, elogiant la seva «intel·ligència» i reivindicant la relació que tots dos mantenen malgrat les seves diferències ideològiques. El vicepresident segon també es va dirigir al bloc d'investidura que «ha de» votar ara els Pressupostos Generals de l'Estat de 2021, com una majoria amb direcció «d'Estat» per a un moment històric. Casado, mentrestant, va aprofitar la intervenció d'Iglesias per a fer la rèplica al Govern i carregar durament contra Unides Podem.

El cap de l'Executiu va prendre la paraula per destacar de manera preventiva el resultat previst: «Que els representants legítims dels ciutadans votem i a través d'ells tornaran a votar els ciutadans del nostre país». La portaveu del PSOE, Adriana Lastra, va assenyalar que el discurs «descarnat» de Casado podria ser flor d'un dia.