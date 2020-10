La llei castigarà els amos dels prostíbuls amb entre 1 i 3 anys de presó

La llei orgànica de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com a «llei sí és sí» recuperarà les penes per als amos dels prostíbuls que el PSOE va eliminar el 1995 i que va provocar que a Espanya es multipliquessin els locals de contactes. L'executiu actual considera que ha arribat el moment de castigar el proxenetisme en totes les seves formes, de manera que l'avantprojecte modifica el Codi Penal per introduir un nou article que castiga amb una pena de presó d'1 a 3 anys els amos d'immobles que afavoreixin l'explotació de dones, encara amb el seu consentiment.

A més, la sentència condemnatòria pot implicar el tancament d'aquests locals, de manera cautelar o definitiva. I amb els fons que s'incautin a la lucrativa indústria proxeneta, que la Fiscalia calcula en cinc milions al dia, la llei crearà un fons destinat a la recuperació de víctimes de violacions amb especials seqüeles o del tràfic amb fins d'explotació sexual.

L'enduriment de la lluita contra la prostitució forçada és una les novetats introduïdes en l'avantprojecte gràcies a les més de 70 al·legacions presentades per diverses entitats civils i administracions públiques. El text ha estat remès aquest mes al Consell General de Poder Judicial (CGPJ), al Consell Econòmic i al Consell Fiscal, amb la vista posada en què finalitxi la seva tramitació com a avantprojecte i passi a les Corts cap a principis de l'any vinent. La llei va ser concebuda com a resposta al rebuig social que va provocar la primera sentència contra La Manada.