L'oposició democràtica de Bielorússia rep el premi Sakhàrov 2020

Si hi ha un país del veïnatge europeu la tendència antidemocràtica del qual preocupa particularment la Unió Europea és Bielorússia, que dirigeix amb mà de ferro des de fa gairebé 30 anys el president Aleksandr Lukaixenko, a qui els Vint-i-set responsabilitzen de la repressió policial brutal posterior a les últimes eleccions presidencials, el resultat de les quals no reconeixen. Per això, la decisió del Parlament Europeu de concedir el premi Sakhàrov 2020 a l'oposició democràtica bielorussa, representada pel Consell de Coordinació, suposa un gest de reprovació al règim i un nou impuls per al moviment representat per dones com la candidata opositora Svetlana Tikhanóvskaya.

«Creix la nostra admiració i la nostra angoixa per les represàlies violentes de Lukaixenko, els actes de tortura i la negació de la veritat. El president ha perdut les eleccions i ha arribat el moment d'escoltar la veu del seu poble», va advertir el president de l'Eurocambra, David Sassoli. Per part seva, Tikhanósvskaya va agrair el guardó des de Copenhaguen, on es troba realitzant una visita de dos dies. «Voldria destacar que no es tracta d'un premi personal, és una recompensa per al poble bielorús», va destacar la candidata opositora.