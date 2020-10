Polònia prohibeix avortar quan hi hagi malformacions al fetus

El Tribunal Constitucional de Polònia va sentenciar ahir que la interrupció de l'embaràs per malformació del fetus és inconstitucional, reduint els supòsits legals a violació, incest, greu risc per a la salut de la mare o dany irreversible del fetus. Polònia és un dels països de la Unió Europea (UE) on el dret a l'avortament és més restrictiu.

El tribunal responia així a la querella que van presentar fa tres anys un grup de parlamentaris de l'ultraconservador i nacionalista Llei i Justícia (PiS), el partit que lidera una coalició a Polònia amb majoria absoluta. La demanda va ser reenviada al Constitucional l'any passat, ja que l'anterior havia quedat en suspens pel final de la legislatura prèvia.

Els demandants consideraven que l'avortament per malformació del fetus és una forma d'eugenèsia que no respecta la dignitat humana i, per tant, no pot tenir cabuda a la Constitució. El Tribunal Constitucional, presidit per la jutge Julia Przylebska, que va arribar al càrrec per nominació del PiS, va sentenciar en contra d'aquest supòsit.



Reaccions polítiques

El Constitucional és una institució qüestionada a Polònia després de la reforma impulsada per l'actual govern del PiS, al qual Brussel·les ha obert un procés sancionador per erosionar la independència del poder judicial. Les reaccions polítiques no es van fer esperar. Parlamentaris de Llei i Justícia (PiS), el partit en el govern, i altres conservadors van celebrar la sentència. «La vida ha guanyat», va assegurar a Twitter el diputat Artur Dziambor.