Sánchez frena la reforma del CGPJ i ofereix al PP reprendre la negociació

El Govern va oferir «aturar el rellotge» de la reforma expressa de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) com a gest cap al PP per pactar junts la renovació de l'òrgan de govern dels jutges. I fer-ho ja, sense retard, «en benefici de la Constitució, la democràcia i la ciutadania». El president del Govern va prendre la paraula per tancar el debat de la moció de censura i, després de carregar contra Santiago Abascal i destacar que no té «un pla ni assenyat ni mig assenyat» per a Espanya, es va dirigir al PP. Va recordar que dimecres, en l'inici del debat, va plantejar als diputats fer, en la mesura que fos possible, una moció «constructiva» davant de l'«expressió de fúria destructiva» que va abocar el candidat ultra sobre la tribuna, discurs d'odi que «amb encert va revelar» Casado durant la seva intervenció, elogiada en reiterades ocasions pel Govern.

«És una oportunitat per a construir», li va dir el president del Govern a Casado. «Renovem el Consell General del Poder Judicial, el Defensor del Poble, el Tribunal Constitucional. Necessitem enteniment, diàleg. Però miri, senyor Casado, com tot esforç en favor d'entendre's és poc, faig un pas més. Li anuncio que per part nostra aturarem el rellotge de la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial per a poder arribar a un acord amb vostès», va destacar Sánchez. «Podem començar ja. Com més aviat millor. Quan conclogui la votació de la moció de censura», va al·legar.



Primer pas des de Brussel·les

El que va fer per tant el Govern, en correspondència amb aquest «no» a Abascal del PP -el sentit del vot que li va demanar dimecres-, és posar en el congelador la proposició de llei que van registrar PSOE i Unides Podem, un text que ha estat censurat per la Comissió Europea i pel Consell d'Europa, que no agradava a membres de l'Executiu i que va ser denunciat pel PP a Brussel·les.

L'executiu era conscient de la pressió que rebia d'Europa i de les possibilitats que si la reforma es portava a terme podria rebre una garrotada del Tribunal Constitucional. De fet, Sánchez, divendres passat, des de la capital comunitària, ja es va oferir a retirar la proposta dels partits que sustenten el Govern si amb això es facilitava la negociació amb els populars.

No serà fàcil, no obstant això, convèncer el PP. Fonts de la direcció popular van atribuir la victòria en aquesta batalla a la «pressió» que el seu líder ha exercit davant la Unió Europea. En tot cas, van recordar que queden dues «condicions» més per complir: la «despolitització» de l'elecció del Poder Judicial -el PP planteja que els 12 vocals del torn judicial siguin triats pels propis jutges- i de la Fiscalia i «excloure Podem» del procés.