Sánchez recrimina a Abascal la compra del seu xalet

Un debat agre i ple de polèmiques en el que Santiago Abascal va rebre per totes bandes. El president del govern, Pedro Sánchez, va aprofitar el seu torn de paraula per recriminar al líder de Vox que ha estat gaudint d'un xalet del qual ha estat gaudint sense declarar-lo al Congrés, com és obligatori per als membres de la Cambra. I mentre li ha recordat que "els seus aliats amarguen la vida de dos membres del govern i als seus fills perquè els hi sembla malament que tinguin un xalet."

I és que Abascal va demanar aquest passat mes de juliol una hipoteca amb la seva dona, Lídia Bedman, de més de 700.000 euros per adquirir una propietat inmobiliari a un exclusiu barri de Madrid. Una casa unifamiliar de dues plantes amb més de 100 metres de jardí al nord de Madrid que encara no ha declarat a la cambra, com és obligatori per als Diputats.



Segons revela en exclusiva Infolibre, el diputat d'extrema dreta va adquirir al juliol una casa de luxe al nord de Madrid capital, a la zona de Pinar de Rei, amb la seva parella, Lidia Bedman. No obstant això, gairebé tres mesos després, encara no ha informat a la Cambra baixa.

Encara que no ha transcendit el preu final de la finca, que té més de 185 metres quadrats i un jardí d'altres 100, la parella va haver de subscriure una hipoteca de més de 700.000 euros, de manera que el seu valor seria més gran si haguessin aportat una entrada.

Segons figura en el Registre de la Propietat, l'habitatge s'ubica en una parcel·la de 284 metres quadrats i té dues plantes, amb cinc dormitoris, saló, cuina i dues cambres de bany. A més, hi ha un garatge magatzem de més de 30 metres.

Aquest digital aporta més detalls sobre el préstec hipotecari d'Abascal i Bedman, que han subscrit per 30 anys i amb el Banc de Sabadell.