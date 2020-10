La segona onada de la pandèmia s'estén per Europa com una taca d'oli

Europa està submergida en la segona onada de la covid-19 i diversos països han registrat rècords de contagis en les últimes 24 hores. És el cas de Bèlgica, Alemanya, França, República Txeca o Itàlia i que ha obligat a endurir les mesures per intentar frenar la transmissió del virus.

A Bèlgica es va detectar en les últimes 24 hores 13.227 nous positius per coronavirus, un rècord nacional des que va començar la pandèmia, que enfosqueix l'aparent descens registrat el dimecres i que situa l'avanç mitjà setmanal en un 75%, segons les dades diàries . La incidència acumulada de mitjana en els darrers 14 dies sobre 100.000 persones a Bèlgica se situa en 927,9 casos, propera a la de 975,8 de la República Txeca, país de la UE més afectat per la segona onada de coronavirus. Ahir la titular belga d'Afers Exteriors i exprimera ministra, Sophie Wilmes, ha estat ingressada en una unitat de cures intensives, després d'haver notat símptomes divendres passat i confirmat el seu positiu dissabte.

A Itàlia, els contagis de coronavirus s'han disparat fins als 15.199, una xifra mai abans registrada, i 127 persones van morir, una dada que no es veia des del maig, segons el comunicat del dimecres del Ministeri de Sanitat. La regió de Laci, amb 5,8 milions d'habitants i amb capital a Roma, ha introduït un toc de queda que comença avui a les 24.00 i fins a les 5.00 hores com a mesura per frenar el contagi de coronavirus que s'ha disparat sobretot a la capital.

En el cas de França s'ha avançat fins la setena posició mundial després de sumar més de 27.000 positius, situant el balanç en 1.000.369 contagiats i 34.075 decessos. Però el país més afectat d'Europa és la República Txeca que ha registrat 14.968 nous contagis, un augment del 25% respecte a les xifres de dimecres que suposa un nou rècord des que va començar la pandèmia. La taxa de contagis és de 976 per 100.000 habitants, la més alta de la UE.