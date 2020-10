Espanya suma 19.851 nous positius en 24 hores

El Ministeri de Sanitat registrat 19.851 nous positius i 231 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats el dia anterior, amb 34.752 defuncions totals des de l'inici de la pandèmia. Segons l'últim informe publicat, des de mitjan març hi ha hagut 1.046.132 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continuava ahir al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 292.754 des de l'inici de l'episodi, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 13.957, xifra superada per Catalunya amb 17.930. Des del principi de la pandèmia el Principat n'acumula 192.035. La comunitat autònoma amb més diagnosticats l'últim dia és Madrid amb 2.027 casos. La segueixen l'Aragó amb 1.187, el País Basc amb 920, Catalunya amb 888, Galícia amb 530 i Andalusia amb 523.



231 defuncions

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 34.752 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 231 més que dijous. Segons l'últim informe del Ministeri, 655 s'han produït en els últims 7 dies. D'aquestes, 131 s'han produït a Madrid, 117 a Andalusia i 116 a Castella i Lleó.

Els últims 7 dies hi ha hagut 4.439 hospitalitzats, 312 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 51.628 i 4.025 a l'UCI. L'última setmana han ingressat 510 persones, 14 a l'UCI.