El jutge arxiva la investigació sobre la suposada caixa B de Podem

El jutge d'Instrucció número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, va acotant la investigació oberta contra Podem arran de la denúncia del seu exadvocat José Manuel Calvente. Ahir es van succeir les resolucions en diferent sentit. En una va arxivar la part en la qual investigava el presumpte finançament irregular del partit, en relació amb la seva caixa de solidaritat, i en una altra va citar a declarar com a imputat per delicte electoral l'administrador mancomunat de la coalició electoral Unides Podem que encara no tenia aquesta condició pels contractes subscrits amb la consultora política Neurona per a les eleccions generals de el 28 d'abril de el 2019.

Entre els aspectes denunciats per Calvente hi havia la presumpta administració deslleial dels fons de la caixa de solidaritat de Podem per part de Rafael Mayoral, en no haver-se utilitzat per als fins propis per als quals es va constituir, sinó per pagar a un membre de Podem per una petició de 50.000 euros que va fer # 404 Comunicació Popular a la Caixa de Solidaritat.

El jutge assegura que no ha pogut confirmar si aquesta sol·licitud es va autoritzar, però sí que es van fer almenys tres transferències de 10.000 euros a aquesta associació, que està integrada majoritàriament per membres de Podem, de manera que «no resulta anòmal o estrany que el numerari de la caixa de solidaritat sigui destinat a fundacions o moviments propers al partit polític Podem, i fins i tot, com succeeix en aquest cas, formats per membres d'aquest partit que desenvolupin activitats pròpies de les contemplades com a subvencionables». Això descarta la comissió del delicte d'administració deslleial.

La decisió va en la línia del criteri de la fiscalia, que ja va recomanar que la causa quedés limitada als serveis contractats amb Neurona, en entendre que les altres qüestions denunciades per Calvente eren simples «rumors».