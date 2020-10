Suport generalitzat dels partits a l'acord amb algunes reserves

El Partit Popular va vincular ahir el seu suport al fet que el Govern es comprometi a pactar amb patronal i sindicats a la Mesa de Diàleg Social el nou mecanisme pel qual els autònoms cotitzaran pels seus ingressos reals.

El diputat d'ERC Jordi Salvador va expressar la seva intenció d'abstenir-se en la votació i presentar vots particulars a diferents aspectes del document per considerar que no s'avança prou en la separació de fonts de finançament ni es preserva d'una manera suficientment clara la penalització per jubilació anticipada forçosa a aturats amb llargues carreres de cotització. També és possible que es produeixi abstenció dels diputats d'EH Bildu, mentre que Vox no va mostrar ahir cap opinió sobre el dictamen del Pacte de Toledo.



«Gran èxit»

Segons va assenyalar Iñigo Barandiaran (PNB), el text que ha estat acordat per una àmplia majoria és «un gran èxit», de manera que el seu grup hi votarà a favor a la comissió que tindrà lloc dimarts que ve. «S'ha de donar resposta al repte de la sostenibilitat del sistema» i es compleix l'objectiu d'«atendre les peticions de la ciutadania», va assegurar.