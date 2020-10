Xoc civilitzat entre Trump i Biden

A només 12 dies de les eleccions presidencials als Estats Units, Donald Trump va afrontar la nit de dijous (matinada a Espanya) la que podria haver estat la seva última oportunitat per alterar el curs d'una contesa que se li ha posat molt difícil, i ho va fer amb una actitud radicalment diferent de la que va exhibir en el primer debat contra Joe Biden. El president va desplegar la seva versió més moderada i respectuosa amb les regles del joc per intentar frenar la sagnia de vots que amenacen de convertir-lo en una anomalia històrica d'un sol mandat. És molt qüestionable, però, que ho aconseguís perquè es va trobar amb un Biden molt sòlid, que mai va perdre els nervis i va saber contraatacar amb encert per mantenir el seu estatus de favorit en aquesta recta final de la campanya.

La bona notícia és que els nord-americans van poder finalment veure un intercanvi d'idees civilitzat entre dos candidats que venen visions antagòniques per al país. El nacionalisme reaccionari de Trump davant el possibilisme progressista de Biden. Una proesa que han d'agrair a la Comissió Electoral, que va optar per silenciar a estones els micròfons per impedir les interrupcions constants que van marcar el primer debat.

Des del primer minut, però, va quedar clar que el president no pretenia repetir aquella caòtica baralla a ganivetades, criticada fins i tot pels seus coreligionaris i castigada en els sondejos. Els dos candidats van aparcar el rancor visceral que ha marcat la campanya per atacar-se amb relativa educació i desplegar els seus arguments.



Fugida cap endavant

En parlar de la pandèmia, va quedar clar que el republicà segueix apostant per una fugida cap endavant que prioritza l'economia sobre la salut i ven una mena de desaparició màgica del virus. «Estem deixant-lo enrere. Marxarà aviat», va dir Trump malgrat que els casos creixen a gairebé 40 estats i la corba ascendeix inexorablement des de mitjans de setembre. Aquesta actitud ressona amb força en una part important del país, més preocupada per les factures que pels riscos d'un virus que veuen com una loteria.

Biden va intentar contrarestarlo defensant les inversions per a garantir que tant els negocis com els col·legis poden reobrir amb seguretat. «Jo li tancaré les portes al virus, no al país», va dir el demòcrata, que va tornar a acusar el president d'eludir la seva responsabilitat davant la pandèmia i els més de 220.000 morts que ha deixat fins a la data. «Qualsevol que sigui responsable de tantes morts no hauria de seguir sent president dels EUA. Jo acabaré amb això», va sentenciar Biden.

El més paradoxal de Trump és que segueix comportant-se més com si fos l'aspirant a la Casa Blanca que el líder que ha dirigit els destins del país en els últims quatre anys. Novament va ser incapaç d'articular els seus plans per a un segon mandat i es va esforçar a presentar el seu rival com un polític vacu i corrupte. «És tot paraules, gens d'acció», va repetir durant el debat a Nashville.

També va intentar acusar el demòcrata de tràfic d'influències pels negocis del seu fill Hunter a Ucraïna o la Xina. Els recents correus publicats pel diari New York Post li han donat nova artilleria. «Són com una aspiradora», va dir referint-se a la família Biden. El demòcrata li va respondre qüestionant la credibilitat de Rudy Giuliani, l'advocat personal de Trump que va lliurar al Post els correus. «Està sent utilitzat com un peó de Rússia», va dir. Fet i fet, el demòcrata va acabar sortint bastant indemne d'una controvèrsia que Trump esperava que es convertís en la seva sorpresa d'octubre. «No he agafat ni un sol penic de fonts estrangeres a tota la meva vida», va dir.

L'exvicepresident va recórrer a somriures i gestos ostentosos per desactivar les afirmacions més gruixudes de Trump. Un president que va arribar a descriure'l com més d'esquerres que Bernie Sanders o a dir de sí mateix que és un gran defensor de l'entorn. Biden va estar molt més convincent en erigir-se com el defensor dels treballadors. Va defensar plans d'estímul multimilionaris per sortir de la recessió i l'augment del salari mínim i es va burlar de l'obsessió del republicà amb les borses.



La «riota» del món

Un dels seus grans moments va arribar arran dels nens immigrants separats a la frontera per les polítiques de tolerància zero. Més de mig miler encara no han pogut trobar els seus pares. «Qui va construir les gàbies?», li va dir el president intentant desviar l'atenció. Biden va respondre amb passió, acusant Trump d'haver violat els principis més bàsics dels EUA per convertir el país en la «riota» del món. «És criminal, totalment criminal». El debat va resultar molt més substancial i edificant que el primer. No obstant això, impera la sensació que els esforços de Trump per reconduir la seva campanya arriben massa tard.