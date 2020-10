Centenars de dones surten de nou als carrers de Bielorrússia

Centenars de dones van protagonitzar una nova protesta, per onzè cap de setmana consecutiu, contra el president de Bielorússia, Alexander Lukaixenko, per exigir la seva dimissió en entendre com a tripijoc les eleccions presidencials d'agost. En ple xàfec, moltes de les assistents portaven paraigües vermells i blancs, els colors de la bandera històrica del país i ara un símbol del moviment d'oposició.

Les manifestants portaven cartells que reclamaven «Llibertat per Bielorússia», en unes protestes que s'estan repetint en altres ciutats del país des de fa setmanes arran de les eleccions.