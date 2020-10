Els casos diaris de contagis segueixen batent rècords als països europeus

Els casos de nous positius a tot Europa continuen elevant-se i la majoria de països baten rècords de contagiats per dia. França acumula, per exemple, un total de 34.645 morts relacionades amb el coronavirus, mentre que Alemanya ja en registra 10.032 i Itàlia, 37.338.



França supera el milió d'infectats

El Ministeri de Sanitat francès va informar dissabte de 45.422 nous casos confirmats de coronavirus i 138 morts detectades en les últimes jornades. Aquestes dades suposen un nou rècord diari dels contagis documentats des de l'inici de la pandèmia. Així, França acumula 1.086.467 casos confirmats, amb 11.713 hospitalitzacions noves l'última setmana i 1.772 pacients en cures intensives.

A més, s'han comptabilitzat 2.218 focus de contagi i 92 dels 101 departaments de país estan en situació de «vulnerabilitat elevada», segons informa l'últim butlletí oficial. Mentrestant, l'Assemblea Nacional va aprovar també dissabte el projecte de llei per a la pròrroga de l'estat d'emergència sanitària, que autoritza el Govern a imposar restriccions, fins al 16 de febrer de 2021.



Alemanya té els casos concentrats

En plena segona onada de la pandèmia, a Alemanya es van registrar ahir més d'11.000 contagis diaris, amb 11.176 infectats totals i 29 morts més en l'últim recompte, segons el balanç actualitzat per l'Institut Robert Koch de malalties infeccioses, l'organisme oficial encarregat del seguiment de la crisi.

El total de casos confirmats a tot el país arriba ja als 429.181, amb 317.100 recuperacions d'aquesta xifra. Més de la meitat dels casos acumulats al país corresponen a tres estats: Renània de Nord-Westfàlia (107.759), Baviera (89.986) i Baden-Württemberg (68.482). Berlín, la capital, registra 25.790 casos positius.



Itàlia tanca establiments a les 18 h

A Itàlia, crida l'atenció el nou rècord de contagis diaris registrats ahir -12.273 positius- tenint en compte que s'han realitzat 15.700 proves menys que el dia anterior.

El butlletí inclou a més 128 nous decessos d'un total de 525.782 contagiats. Segons les últimes dades, hi ha 222.241 pacients ingressats, dels quals 12.006 estan hospitalitzats (719 més), i 1.208 estan en vigilància intensiva (80 més).

Per tot això, el Govern ha decidit tancar bars, restaurants, cinemes, teatres, gimnasos i altres equipaments a les sis de la tarda com a mesura per afrontar una nova onada de la covid-19. El primer ministre, Giuseppe Conte, ha justificat l'augment de restriccions per l'increment de contagis que viu el país. Conte confia controlar així la situació.

El nou decret -que afectarà també sales de concerts, balnearis, centres culturals i socials, centres recreatius o parcs d'atraccions- entra en vigor avui i estarà vigent durant un mes.