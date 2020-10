Denuncien la construcció d'un poblat per «combats» de l'Exèrcit en una àrea natural

L'Exèrcit de Terra està construint un poblat de «combat» i maniobres per simular assalts, dels coneguts com poblats afganesos per la seva semblança als de país asiàtic, a la zona protegida de Son Suredeta, al costat de la urbanització de Son Vida de Palma de Mallorca. L'entitat ciutadana Son Quint-Parc Natural de Ponent denuncia que l'Exèrcit aixeca aquestes construccions en una extensió de 5.000 metres quadrats, en una Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI), zona d'influència de la Serra de Tramuntana i sense avaluació ambiental per part de Govern. Al·leguen que es tracta d'unes construccions d'interès per «la defensa nacional».

El projecte, amb un pressupost de 450.000 euros, segons la informació pública del ministeri de Defensa, ja està pràcticament acabat. Ha consistit en edificar onze edificis, la majoria d'una sola planta i sense coberta i dos d'ells amb dues plantes. La construcció és de maó de formigó. Simulen els poblats de països àrabs, amb els seus carrers, places i edificacions baixes.

Tots els edificis disposen de passarel·les d'acer entre ells per poder realitzar l'ensinistrament d'assalt dels soldats a la recerca de possibles terroristes amagats en els pobles recòndits de l'Iraq, l'Afganistan o també d'Àfrica. Companyies de l'Exèrcit de Terra pertanyents a l'Aquarterament Jaume II de la Comandància General de Balears han participat en missions de pau en aquests països.