Què és el toc de queda i com s'aplicarà a Espanya?

l toc de queda que s'estan plantejant diverses comunitats autònomes per combatre la segona onada de la pandèmia del coronavirus suposa la prohibició o restricció legal de la llibertat de circulació pels carrers d'una ciutat o mantenir-se en llocs públics, cosa que obliga els habitants d'un territori a quedar-se a casa tret d'excepcions de necessitat o urgència. La mesura pot incloure horaris nocturns o de la resta del dia, depenent de les circumstàncies



1-com es regula?



L'aplicació d'aquest instrument d'excepcions està regulat per l'article 11 de la llei 4/1981 que regeix els estats d'alarma, excepció i setge: «Amb independència del disposat en l'article anterior, el decret de declaració de l'estat d'alarma, o els successius que durant la seva vigència es dictin, podran acordar les mesures següents: a) Limitar la circulació o permanència de persones o vehicles en hores i llocs determinats, o condicionar-les al compliment de certs requisits».



2-es pot implantar

només en una part del

país?



En principi, sí. La mateixa llei que regula els estats d'alarma, excepció i setge contempla la possibilitat que aquests s'apliquin a tot Espanya o només en una part del territori.



3-quin és el procediment

per aplicar-lo?



Ha de ser un decret del Govern el que delimiti l'àmbit territorial que afectarà el toc de queda. És a dir, les comunitats autònomes es limiten a sol·licitar a l'Estat la mesura. Per aprovar-lo, s'ha de testificar i acreditar que la zona es troba en unes «circumstàncies extraordinàries» que no permeten la normalitat. La durada màxima és de 15 dies i a partir d'aquí necessita el suport del Congrés per prorrogar-lo.



4-s'ha declarat alguna

vegada a espanya?



El toc de queda s'utilitza habitualment en contextos de guerra i en dictadures, ja que suposa limitar un dels drets fonamentals, com és la lliure circulació de persones. Fins ara cap autoritat democràtica l'ha declarat, però sí que ho va intentar un militar colpista. El 23 de febrer de 1981, dia de l'intent fallit de cop d'Estat, el tinent general Jaime Milans del Bosch va declarar a València l'estat d'excepció, cosa que implica una restricció de llibertats més gran que amb l'estat d'alarma, i va instaurar el toc de queda a la ciutat des de les 21.00 hores del dia 23 fins a les 7.00 hores del dia 24. «Podran circular únicament dues persones com a màxim durant el termini de temps esmentat per la via pública i tots els grups familiars pernoctaran als seus domicilis respectius», establia aquell decret, la vigència del qual va quedar anul·lada al cap de poques hores, amb el fracàs de l'intent colpista.



5-requereix declaració

prèvia d'estat d'alarma?



Diversos catedràtics afirmen que sí. Carlos Vidal Prado, de la UNED, explica que «tot és una qüestió d'intensitat de les mesures». D'altra banda, Miguel Revenga, de la Universitat de Jerez, recorda que el toc de queda no existeix en la legislació espanyola i recorda que França ha acordat aquesta mesura a grans ciutats gràcies a una llei promulgada per combatre el coronavirus.