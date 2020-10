Simón adverteix: "Hi ha hospitals en situació molt crítica"

Simón adverteix: "Hi ha hospitals en situació molt crítica"

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha advertit que diverses comunitats autònomes es troben per sobre del 40 per cent d'ocupació de les unitats de cures intensives (UCI), el que està posant en "una situació realment molt crítica a algun hospital".

"No estem encara en situació de col·lapse però sí tenim una pressió molt molt important, amb una situació realment molt crítica en algun hospital. En alguns hospitals, a més, s'està posant en qüestió el funcionament rutinari, reduint gran part de l'activitat programada" , ha reconegut l'epidemiòleg del Ministeri de Sanitat en roda de premsa aquest dilluns.

En qualsevol cas, ha alertat que si aquesta evolució "segueix", resulta "molt possible que a mitjans de novembre, potser en la tercera setmana, hi hagi un nombre d'UCI significatiu en situació molt molt complicada". "No sé si arribaran a una situació de col·lapse. Si les mesures que s'apliquen té un impacte ràpid pot ser que aconseguim evitar aquest col·lapse. La possibilitat de col·lapse existeix? I tant que sí", ha avançat.

Simón ha especificat que l'impacte en l'UCI s'observa entre 10 i 20 dies després del període de transmissió. A més, ha recordat que l'estada a les UCI es "s'allarga sobretot en les persones de risc", per això creu que és imprescindible "aconseguir que els grups vulnerables estiguin ben protegits." Tots hem de ser conscients el risc als quals podem exposar als grups vulnerables", ha insistit.

En aquest sentit, ha indicat que aquesta situació "molt crítica" es produeixi també "en part" per a l'hospitalització general. Segons la seva opinió, el perill és que "s'hauria d'eliminar el funcionament habitual dels hospitals i reduir molt l'activitat programada" per atendre pacients amb COVID-19.