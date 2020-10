El Govern anuncia que el sou dels funcionaris pujarà un 0,9% el 2021

El Govern va comunicar ahir als representants sindicals de la funció pública que el projecte de Pressupostos de l'Estat per al 2021 inclourà una pujada del 0,9% per al conjunt dels empleats públics. Aquesta és la informació que el Departament que dirigeix Carolina Darias va fer arribar als representants sindicals poc abans de la reunió de la Taula General de Negociació de les Administracions Públiques. La pujada, en línia amb la inflació prevista per al 2021 del 0,9%, afectarà els empleats públics de totes les administracions (tant l'estatal com l'autonòmica i la local). Aquesta és la mateixa pujada que ha disposat el Govern per a les pensions de la Seguretat Social per tal de garantir el seu poder adquisitiu al llarg de l'exercici 2021.

En un altre ordre de coses, amb el text del projecte dels Pressupostos de l'Estat per al 2021 pràcticament tancat i després de l'anunci del president del Govern al matí de la seva aprovació al Consell de Ministres d'avui, la tensió entre els dos socis de Govern de coalició (PSOE i Unides Podem) es va mantenir fins a darrera hora. Finalment, els equips negociadors van aconseguir posar-se d'acord per regular el preu dels lloguers en un termini de quatre mesos i facilitar l'accés a l'Ingrés Mínim Vital, quelcom que garanteix que tots dos socis avalaran el projecte de llei. Així, els partits van acordar impulsar en el termini de quatre mesos una llei d'habitatge que permeti «posar sostre» al preu dels lloguers en aquelles zones que tinguin un mercat «tensionat».