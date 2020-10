El Govern central rebutja reduir la pròrroga de l'estat d'alarma

El Govern central rebutja de ple qualsevol modificació que impliqui reduir la pròrroga de l'estat d'alarma de sis mesos. La ministra de Política Territorial i Funció Publica, Carolina Darias, s'ha mostrat ferma en la voluntat de l'executiu d'establir en sis mesos la pròrroga, i ha rebutjat les condicions que ha plantejat el líder del PP, Pablo Casado, per donar el seu suport, i que passen perquè duri només vuit setmanes, així com impulsar una reforma de la llei de salut de 1986 per permetre que pugui limitar la mobilitat, sense recórrer a l'estat d'alarma. «Faig una crida que el PP no posi condicions», ha demanat Darias a Casado.

La ministra argumenta que la durada de sis mesos respon al fet que és el temps que recomanen els experts, i que va en la línia de les decisions de la resta de països europeus per controlar la pandèmia. «He estat clara, el temps de sis mesos és un temps que té criteris objectius absolutament raonables basats en l'opinió de les persones expertes», ha insistit.

Això sí, la ministra ha recordat que es tracta d'una proposta de durada màxima, que no és «inamovible», sinó que es podrà revisar, i aixecar abans l'estat d'alarma, en el cas que l'evolució de la pandèmia ho permeti.

Alguns partits ja han començat a posicionar-se. El líder del PP, Pablo Casado, ha condicionat el seu suport a l'estat d'alarma al fet que no duri més de vuit setmanes i que s'aprovi «d'una vegada» un marc legal amb una modificació de la llei 3/86 que podria estar llest ja al desembre.

Per la seva banda, Cs assumeix que l'estat d'alarma haurà d'estar vigent a Espanya a «llarg termini» perquè es puguin adoptar mesures de lluita contra el coronavirus dins d'un marc jurídic «estable», però exigirà al Govern que el president, Pedro Sánchez, comparegui periòdicament a la cambra baixa per retre comptes sobre la gestió de la pandèmia.

Des de Vox, el seu president, Santiago Abascal, ha anunciat que el seu partit recorrerà davant del Tribunal Constitucional el decret d'estat d'alarma i ha defensat que el toc de queda imposat a tot Espanya és «il·legal».

El Govern comptaria amb els suports i abstencions necessaris per prorrogar aquesta setmana el nou estat d'alarma durant sis mesos, fins a maig de 2021, ja que perquè aquest termini tiri endavant només requereix una majoria simple de Congrés dels Diputats i de moment només Vox ha avançat obertament el seu vot en contra. PSOE i Unides Podem ja sumen 166 «sís» amb PNB, PDeCAT i Noves Canàries i podrien arribar a la majoria absoluta si tanquen un acord amb Cs.