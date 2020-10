Moncloa aprova la pròrroga de sis mesos de l'estat d'alarma i deixa el toc de queda en mans de les CCAA

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el decret de pròrroga de l'estat d'alarma per un període de sis mesos que sotmetrà a criteri del Congrés dels Diputats aquest dijous. El decret modifica els articles 9 i 10 del document original de diumenge passat i suprimeix la vigència actual per a tot el país de la restricció de mobilitat entre les 23h i les 6h. D'aquesta manera, a partir de l'entrada en vigor de la pròrroga el 9 de novembre els governs autonòmics tindran la potestat de decidir quines limitacions de mobilitat estableixen segons els indicadors, fet que deixa a les seves mans el toc de queda. Segons la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, el decret únicament dona empara legal als territoris per actuar.

En roda de premsa a La Moncloa Montero ha afirmat que amb aquesta pròrroga l'estat d'alarma "es posa a disposició de les CCAA perquè apliquin al seu territori les mesures de restricció per contenir la pandèmia" i "ja no és el govern d'Espanya qui dicta mesures per a tot el territori nacional, perquè la situació és asimètrica, sinó cada president" en funció de la situació de la pandèmia.

Seran ells, ha afirmat, els que dictaran mesures i "donaran resposta als parlaments autonòmics perquè hi hagi un control exhaustiu".

Per tant, segons Montero "ja no té sentit que ho faci el president del govern" sotmetent-se a votacions al Congrés, perquè "el decret d'alarma, si els presidents autonòmics no adopten cap mesura, no té cap restricció sobre els drets fonamentals".

Montero també ha respost les crítiques dels socis parlamentaris i de l'oposició, que consideren "perillós", en paraules del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, que l'estat d'alarma es prorrogui sis mesos sense que el Congrés pugui votar-lo en aquest termini. Segons la portaveu durant l'estat d'alarma Sánchez se sotmetrà a les preguntes de la sessió de control, fet que al seu entendre ja substitueix les votacions sobre les mesures.

En aquest sentit –i malgrat que el PP ha advertit que no avalarà cap pròrroga que vagi més enllà de dos mesos- Montero ha tornat a defensar el termini de sis mesos de la pròrroga per la necessitat de donar solidesa a les mesures adoptades i permetre l'arribada de la vacuna. Sis mesos, ha dit, és "un període raonable" .

En aquest marc ha justificat que sigui el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i no el president espanyol, Pedro Sánchez, qui defensi el decret de pròrroga al Congrés dels Diputats aquest dijous. Ho ha argumentat per l'agenda internacional del president espanyol, que té una conferència amb altres presidents europeus per trobar propostes conjuntes per establir protocols i corredors per al sector turístic.

L'executiu de Pedro Sánchez disposa per ara de 48 hores més per acabar de negociar el suport parlamentari a la mesura, que ara per ara només disposa del 'sí' garantit de del PNB, Nueva Canarias i els quatre diputats del PDeCat.

El PP ja ha advertit que només donarà suport a una pròrroga màxima de vuit setmanes, mentre que els socis parlamentaris de l'executiu, com ERC, veuen bé la mesura però reclamen una fórmula perquè el Congrés pugui votar-la mentre estigui en vigor.