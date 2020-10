El president turc es posa al capdavant del boicot contra els productes francesos

L'ofensiva d'Emmanuel Macron contra l'islamisme radical, recolzada en el seu projecte contra el «separatisme islamista» i el seu discurs en defensa del dret a la blasfèmia, no ha trigat a aixecar polseguera més enllà de les seves fronteres. #Boycott_France_Products, #We_Love_Mohammad o #WeHateFrancegovernment són alguns dels «hashtags» llançats a través de les xarxes socials a Turquia, Iran, Pakistan, Jordània i Kuwait, per denunciar la publicació de les caricatures del profeta Mahoma i demanar el boicot als productes francesos. El mateix president turc, Recep Tayyip Erdogan, s'ha col·locat al capdavant de la iniciativa en contra de França.

Els formatges Kiri i Babybel han desaparegut de les prestatgeries de diversos supermercats a Kuwait i 420 agències de viatges han suspès les reserves de vols amb destinació a França. A Qatar, les cadenes de distribució Al-Meera i Souq Al-Baladi han anunciat que «retiraran» els productes francesos fins a nova ordre i la Universitat de Qatar ha decidit ajornar la Setmana Cultural Francesa després de l'«atac deliberat a l'islam i als seus símbols».

Les crítiques contra el president francès s'han multiplicat des de la seva intervenció en l'homenatge dedicat a Samuel Paty, el professor decapitat per haver il·lustrat les seves classes sobre la llibertat d'expressió amb les caricatures de Mahoma publicades pel setmanari satíric Charlie Hebdo. «Continuarem, professor. Defensarem la llibertat que vostè ensenyava tan bé i sostindrem el laïcisme, no renunciarem a les caricatures», va afirmar Macron durant l'ofrena dedicada al mestre.



Missatge «provocador»

Un missatge considerat com una veritable provocació per certs països musulmans. El primer ministre pakistanès, Imran Khan, va acusar el mandatari francès d'«atacar l'islam» en encoratjar la publicació de les controvertides caricatures. «La llibertat d'expressió no justifica de cap manera la provocació insultant i l'ofensa injuriosa de la religió musulmana que professen més de 2.000 milions de fidels», va condemnar en el mateix to el Ministeri d'Afers Exteriors del Marroc, fent referència a la repetida publicació de les «ofensives» caricatures del profeta. Una posició compartida per l'Organització de Cooperació Islàmica -organisme que engloba els estats de confessió musulmana-, que deplora «els comentaris de certs responsables francesos que podrien perjudicar les relacions franco-musulmanes».

Davant de les crítiques i el boicot posat en marxa, Macron va respondre a través de les xarxes socials: «Apreciem la llibertat, garantim la igualtat, vivim la fraternitat amb intensitat. Res ens farà retrocedir, mai. Continuarem. Respectem totes les diferències en un esperit de pau. Mai acceptem el discurs d'odi i defensem el debat raonable», va afegir en un missatge difós en àrab i anglès.



Tensions entre França i Turquia

En aquest clima de tensió, les relacions entre França i Turquia mereixen una atenció especial. Diumenge, Macron va retirar temporalment el seu ambaixador a Ankara, després de convertir-se en objecte de crítiques del seu homòleg turc: «Quin és el problema de Macron amb els musulmans i l'islam? Macron necessita tractament en el camp mental. Què més es pot dir d'un cap d'Estat que no comprèn la llibertat de creences i que es comporta d'aquesta manera amb milions de persones que viuen al seu país i que són membres d'una fe diferent?», va criticar Erdogan, declaracions considerades «inacceptables» per l'Elisi.

El projecte de llei contra el «separatisme islamista» -contra els qui en nom de l'islam voldrien prendre el control de certs territoris de França-, i el seu capítol dedicat a «reestructurar l'islam», tampoc van agradar al mandatari turc.

Manca d'entesaMés enllà de les picabaralles entre sengles mandataris entorn de la confessió musulmana, apareixen altres assumptes de caràcter geopolític. Mentre Grècia i Turquia competeixen per les zones d'explotació d'hidrocarburs a la Mediterrània, lluny de tota neutralitat, França defensa a capa i espasa als seus veïns grecs. El passat mes de juliol, enfrontats per la gestió de l'conflicte libi, França va denunciar una intervenció "extremadament agressiva" de vaixells turcs contra un vaixell gal que participava en una missió de l'OTAN a la Mediterrània, acusació desmentida per les autoritats turques.

Macron ha condemnat en repetides ocasions la intervenció de Turquia a Líbia, així com la presumpta intromissió turca en el conflicte armat entre Armènia i Azerbaidjan per donar suport a les forces azerbaiyanas. Condemnes i retrets mutus que es tradueixen avui en una absoluta manca d'entesa diplomàtic.