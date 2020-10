El Govern apuja l'IRPF i els impostos de Societats i Patrimoni

El Consell de Ministres va aprovar ahir el projecte de Pressupostos de l'Estat per al 2021, els més expansius de la història, després d'incorporar 27.436 milions de transferències del Fons Europeu de Reconstrucció. El text pactat entre els socis del Govern de coalició (PSOE i Unides Podem) avança en la despesa social per combatre els efectes de la pandèmia i incorpora pujades d'impostos per ingressar uns 6.000 milions addicionals el 2021 i uns altres 2.323 el 2022 (8.342 milions en dos anys). Aquestes són algunes de les mesures que incorpora el projecte i els dos acords d'última hora (lloguers i ingrés mínim vital) que van permetre salvar la negociació pressupostària entre PSOE i Podem a última hora del dilluns:



Límit al preu dels lloguers

El Govern es compromet a dur al Congrés dels Diputats en un màxim de quatre mesos un projecte de llei d'habitatge que permeti posar límit al preu dels lloguers a «zones tensionades», tant en contractes nous com ja existents, que fins i tot podrien haver de baixar. El projecte serà redactat pel Ministeri de Transports de José Luis Ábalos, i per la vicepresidència segona de Pablo Iglesias, i permetrà convalidar la llei aprovada a Catalunya que ja inclou un sistema de referència de preus, que ja no seria recorreguda davant el Tribunal Constitucional.

Ingrés Mínim Vital

El segon acord que va permetre salvar a darrera hora el pacte pressupostari entre els socis de Govern es refereix a l'Ingrés Mínim Vital (IMV). Per tenir accés a la prestació es tindran en compte els ingressos de l'any en curs de forma permanent, no només al 2021. A més, es redueix de tres a dos anys de vida independent els que les persones menors de 30 anys han de demostrar per poder tenir dret a l'IMV, per tal de facilitar l'accés als joves. L'Ingrés Mínim Vital comptarà amb una dotació de 3.017 milions d'euros l'any 2021.

Pujada de l'IRPF i dels impostos de Patrimoni i de Societats

El projecte de llei apuja tres punts l'IRPF per a rendes de capital de més de 200.000 euros i dos punts l'impost per a rendes de la feina de més de 300.000 euros. A més, el projecte de llei apuja un punt l'impost sobre el Patrimoni a partir de 10 milions d'euros i es restableix l'impost amb caràcter permanent.

L'impost de Societats puja per a grans grups empresarials baixant del 100% al 95% les exempcions per dividends i plusvàlues generades per la seva participació en societats filials (les multinacionals amb facturació inferior a 40 milions queden fora d'aquesta mesura). A més, s'estableix una tributació mínima del 15% per a les societats de lloguer socimis. També es redueixen les desgravacions als plans individuals de pensions, de manera que el límit d'aportació màxima passarà dels 8.000 euros actuals a 2.000. En el cas dels plans d'ocupació, el límit conjunt d'aportació puja de 8.000 a 10.000 euros. L'impacte de les mesures comportarà una major recaptació de 580 milions d'euros.

Més IVA i nous tributs

El projecte incorpora els nous tributs sobre serveis digitals i transaccions financeres ja aprovats pel Parlament. També, un nou impost sobre envasos de plàstic d'un sol ús, així com l'increment de l'IVA de les begudes ensucrades i edulcorades del 10% al 21% (no per a la restauració). El gravamen sobre primes d'assegurança s'incrementa del 6% al 8% per recaptar 507 milions addicionals.

Pujada de 3,8 cèntims del dièsel no professional

Dins del capítol de fiscalitat verda, l'impost especial sobre el dièsel pujarà 3,8 cèntims per litre, que passarà de 30,7 a 34,5 cèntims per litre, encara per sota dels 40,07 que afecta la gasolina. El gasoil professional i bonificat queda fora d'aquest increment impositiu amb què el Govern pretén recaptar 500 milions addicionals. També es preveu una major tributació sobre residus per 861 milions.

Creixement del 0,9% de les pensions i sous dels funcionaris

Les pensions de la Seguretat Social pujaran un 0,9% el 2021, d'acord amb la inflació prevista. En el cas de les pensions no contributives, la pujada serà de l'1,8%. Per als sous dels empleats públics de totes les administracions s'estableix un increment del 0,9%. I per a l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples), que no pujava des de l'any 2016, es fixa un increment del 5%.

Dependència, conciliació i cures

S'incrementa un 46% l'aportació de l'Estat al Sistema de Dependència (més de 600 milions d'euros en aquests pressupostos) per reduir les llistes d'espera i millorar les prestacions. A més, aporta més de 700 milions d'euros dels fons europeus per avançar en la cura de gent gran a domicili. Altres 200 milions serviran per impulsar l'educació de 0 a 3 anys i altres 300 milions per igualar els permisos de maternitat i paternitat en 16 setmanes per cada progenitor. També s'inclou una partida de 200 milions per donar suport a la contractació de cuidadors en llars amb nens i nenes menors de 14 anys.

Beques i formació professional

La partida de beques s'incrementa un 70,2%, amb 514 milions addicionals, i s'inclou un pla de modernització de la Formació Professional (1.500 milions en quatre anys).

Inversió

La inversió en R+D+I civil augmenta un 80,1%, fins als 5.106 milions d'euros i puja un 60% la dotació per al Ministeri de Ciència (3.232 milions). Paral·lelament, Transició Ecològica comptarà amb 11.935 milions per a accentuar l'aposta per la innovació i la descarbonització. També creixerà un 367% l'aportació a habitatge. Les inversions en infraestructures, per la seva banda, augmentaran en un 114,8%, amb 6.161 milions d'euros més que en l'exercici anterior. Les partides destinades a la indústria i a l'energia s'incrementaran en gairebé 5.700 milions d'euros. I les ajudes al comerç, el turisme i les pimes registraran un augment del 150%, amb 1.338 milions d'euros més per al 2021.

Sanitat

La partida estatal per a Sanitat inclou 3.064 milions d'euros addicionals, amb un increment del 151,4%. Uns 2.436 milions del fons React EU seran destinats a la compra de vacunes i a reforçar l'atenció primària.