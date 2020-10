L'ambaixada russa ironitza que a la xifra de 10.000 soldats per la independència de Catalunya li falten «dos zeros»

L'ambaixada russa a Espanya ha ironitzat sobre la presumpta conxorxa de l'independentisme català amb el país liderat per Vladimir Putin per defensar la república catalana que a la xifra de 10.000 soldats amb la qual especulen els investigadors li falten "dos zeros". Cal recordar que aquesta investigació ha comportat aquest dimecres 23 detencions, entre elles les d'empresaris com Josep Maria Alay i Oriol Soler, i una trentena d'escorcolls. L'ambaixada ha penjat un comunicat al seu compte de Twitter en què afegeix que els soldats havien d'arribar a Catalunya a bord d'avions 'Mosca' i 'Xato' acoblats durant la Guerra Civil i amagats al Principat fins que fossin requerits.



"ATenció: la informació apareguda als mitjans espanyols sobre l'arribada de 10.000 soldats russos a Catalunya està incompleta", comença el text. "Cal afegir dos zeros al nombre de soldats i el més impactant d'aquesta conspiració: les tropes haurien de ser transportades per avions 'Mosca' i 'Xato' acoblats a Catalunya durant la Guerra Civil i amagats en un lloc segur a la serra catalana fins a rebre a través d'aquestes publicacions l'ordre xifrada d'actuar".





?? Ojo: La información aparecida en los medios ??? españoles ???? sobre la llegada de ?? mil soldados rusos a Cataluña está incompleta ?????? pic.twitter.com/Y7v3GjlYVm — EmbajadaRusaES (@EmbajadaRusaES) October 28, 2020